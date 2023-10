Door het vertrek van Marc Marquez naar Gresini Ducati moest Repsol Honda op zoek naar een nieuwe teamgenoot voor Joan Mir. Johann Zarco werd aanvankelijk in verband gebracht met een overstap, nadat hij recent een tweejarige deal bij satellietteam LCR Honda tekende. Zelf had de Fransman er in eerste instantie ook wel oren naar om de zesvoudig MotoGP-kampioen te vervangen bij het fabrieksteam, maar in de aanloop naar de Australische Grand Prix op Phillip Island sloot hij uit dat hij het team van Lucio Cecchinello in de steek laat.

"Ik dacht echt dat ik de natuurlijke kandidaat was, maar er zijn veel andere redenen waardoor dit niet natuurlijk is gelopen", vertelde Zarco in zijn gesprek met de media. De tweevoudig Moto2-wereldkampioen had vanuit Repsol Honda meer interesse verwacht dan het team uiteindelijk toonde. "Het is niet slim om naar het fabrieksteam te gaan, omdat er simpelweg een vrij zitje is. Ik moet daar zijn omdat ze me willen. Op het moment dat Marc 'nee' zei, verwachtte ik veel meer enthousiasme van Honda en het fabrieksteam om hiervoor te pushen."

De keuze voor LCR kan voor zowel het team als voor Zarco zelf goed uitpakken, vermoedt hij. "Het is logisch dat Lucio met mij wil werken, want ik strijd om de top-vijf in het kampioenschap en dat kan zijn sponsoren motiveren", zegt hij, om daarna te beargumenteren waarom het voor zijn eigen carrière beter is om voor de zekerheid bij LCR te kiezen. "Het is beter om voor dit project met Lucio en Honda te gaan, dan dat ik probeer om één jaar voor het fabrieksteam te rijden. Wellicht is het qua salaris interessanter als je een tweejarig contract hebt, dan als je al je energie gebruikt voor één jaar."

Hoe staat het ervoor bij Oliveira?

De ferme 'nee' van Zarco houdt tegelijkertijd wel in dat Repsol Honda verder moet zoeken naar een vervanger voor Marquez in 2024. Een andere naam die veelvuldig genoemd wordt voor dat plekje is Miguel Oliveira. In Indonesië verklaarde de Portugees van RNF Aprilia dat Honda hem weliswaar benaderd had, maar dat er nog geen concreet aanbod lag. In Australië werd hij om een update gevraagd, maar veel nieuws had hij niet te melden: "Van mijn kant heb ik niets toe te voegen. Als er een aanbieding komt, heb ik meer te vertellen."