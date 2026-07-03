Zarco vermijdt operatie na crash tijdens Catalaanse GP, mikt op MotoGP-terugkeer in september

Johann Zarco zal geen operatie ondergaan om een blessure aan zijn linkerknie te behandelen en zal, na een positieve reactie op zijn revalidatie, na de zomer terugkeren in competitie, bevestigde zijn team in een verklaring.

Zarco zou op 1 juli Dr Bertrand Sonnery-Cottet in Lyon hebben bezocht om de huidige toestand van zijn knie te beoordelen. Hij zet zijn herstelproces voort en hoopt in september terug te keren in de racerij.

"Na de crash in Barcelona werden de eerste MRI-scans uitgevoerd terwijl de knie nog erg gezwollen was, waardoor het moeilijk was om de ernst van de blessure nauwkeurig te beoordelen," legde het team uit.

"Naarmate de zwelling afnam, gaven daaropvolgende onderzoeken een duidelijker beeld en een positiever prognose dan verwacht, en de aanvankelijk vermoedelijke blessures werden niet langer bevestigd. De mediale collaterale band (MCL) geneest goed, terwijl de achterste kruisband (PCL), waarvan aanvankelijk werd gedacht dat die gescheurd was, ook bemoedigende tekenen van herstel laat zien. De voorste kruisband (ACL) blijft gescheurd.”

De afgelopen weken had de Franse rijder gewacht tot een brandwond zou genezen voordat hij een operatie zou ondergaan. Intussen bleef hij trainen en boekte hij gestaag vooruitgang, "waardoor niet-chirurgische behandeling een haalbare optie werd," voegde het team eraan toe.

"Op aanbeveling van het medische team, en gezien het feit dat de artsen onder de indruk zijn van Johanns vooruitgang, zal de rijder geen operatie ondergaan en doorgaan met een revalidatieprogramma gericht op herstel en versterking. Na verdere medische evaluaties is het doel dat Zarco in september terugkeert op het circuit."

Johann Zarco, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ongeval in Barcelona

De Catalaanse GP die op 17 mei in Barcelona werd verreden eindigde met twee rode vlaggen, drie starts en meerdere ongevallen van uiteenlopende ernst, waarbij de Franse rijder tot de getroffenen behoorde.

Na een eerste rode vlag werd de race vanaf de grid herstart met een staande start, een tweede start die in de eerste bocht eindigde toen de Italianen Luca Marini en Francesco Bagnaia samen met Zarco bij een crash betrokken raakten. Het linkerbeen van de Fransman kwam vast te zitten in het achterwiel van Bagnaia's Ducati, wat de scheuring van meerdere kniebanden veroorzaakte.

Volgens het eerste medische rapport dat het team op 18 mei uitbracht, liep Zarco "blessures op aan de voorste en achterste kruisband, evenals aan de mediale meniscus. Ook een kleine scheur van de fibula in het enkelgebied," waarbij die laatste blessure inmiddels al genezen was.

Twee dagen na het ongeval reisde de Franse rijder naar de praktijk van de Franse kniespecialist Dr Bertrand Sonnery-Cottet, in Lyon, waar de orthopedisch chirurg vaststelde dat: "na een grondig onderzoek wordt ingeschat dat hij een paar weken moet wachten voordat hij een operatie ondergaat om de schade aan zijn ligamenten te behandelen, waardoor het initiële trauma en andere knieblessures tijd krijgen om vóór de operatie te genezen," meldde het team opnieuw.

Toen het moment daar was, kon Zarco geen operatie ondergaan nadat hij een wond in het kniegebied had opgelopen die hem, in het geval van een operatie, het risico op een ernstige infectie zou bezorgen, zoals de rijder zelf op 1 juni op zijn sociale media uitlegde.

Hoewel er geen vaste datum is voor Zarco's terugkeer, bevestigde het LCR team woensdag dat de Brit Cal Crutchlow volgende week de Duitse GP zal rijden, de laatste race voor de zomerstop.

Crutchlow heeft Zarco sinds zijn blessure vervangen en de grands prix van Italië, Hongarije, Tsjechië en Nederland gereden, voorafgaand aan de race van volgende week op de Sachsenring en zal hem, naar alle waarschijnlijkheid, blijven vervangen tot zijn terugkeer.