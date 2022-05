Zarco topt MotoGP-test Jerez, coureurs worstelen met omstandigheden

Na de Grand Prix van Spanje van afgelopen zondag kwamen de MotoGP-coureurs maandag alweer in actie op het circuit van Jerez voor de eerste van drie in-season testdagen dit seizoen. Kort na 10.00 uur was regerend MotoGP-wereldkampioen Fabio Quartararo de eerste die op het asfalt verscheen. De Fransman begon voortvarend. Nog voor het eind van de ochtend had hij al een volledige Grand Prix-afstand gereden.

De omstandigheden waren echter bijzonder lastig. Waar het zondag tijdens de race tegen de 30 graden Celsius was en windstil, waaide het maandag flink en kwam het kwik niet boven de 20 graden uit. Het was te merken aan vele valpartijen en twee rode vlaggen. Takaaki Nakagami veroorzaakte om 11.00 uur de eerste rode vlag toen hij in bocht 1 hard viel. Hij is voor onderzoek naar Barcelona gevlogen vanwege een mogelijke knieblessure. Maverick Viñales viel op zijn beurt in bocht 7, Brad Binder ging onderuit in bocht 8, zijn jongere broer Darryn Binder viel in bocht 13 en Remy Gardner maakte een val mee in bocht 4. Gardner hield er pijn aan zijn rug aan over en had bovendien een wond aan zijn vinger. Het geeft goed aan dat alle coureurs worstelden met de koelere omstandigheden. De tweede rode vlag werd echter niet door een crash veroorzaakt, maar door een technisch probleem voor Lorenzo Savadori. De Aprilia-testcoureur zorgde voor vloeistoffen op de baan en daardoor voor een onderbreking van maar liefst veertig minuten.

Quartararo, die zoals gezegd vroeg van de partij was om onder meer een nieuwe achterbrug en Brembo's 355mm remschijven te testen, tekende tussen alle tumult door voor een eerste richttijd met 1.37.294. De Fransman zou het na 78 ronden voor gezien houden en de testdag als derde afsluiten. Enkel Brad Binder en Zarco wisten sneller rond te gaan. Aan het eind van het derde uur tekende de Ducati-man voor 1.37.136 en daar zou in de middaguren niemand meer aan komen. Zarco ging zelf ook nog eens tegen de vlakte, maar bleef ongedeerd na een val in de eerste bocht.

Ducati-fabriekscoureur Francesco Bagnaia hield het na 24 ronden halverwege de middag al voor gezien. De coureur uit Turijn kampt nog altijd met een schouderblessure en liet de bulk van het testwerk aan Jack Miller, Jorge Martin en Zarco. Dat zijn drie coureurs die ook met de GP22 in actie komen. Miller sprak in ieder geval van een productieve dag waarin hij vooral met de motor speelde om ‘basiskennis’ op te doen met de nieuwe GP22. Kennis opdoen bleek maandag sowieso de codewoorden te zijn en dat gold niet in de laatste plaats voor Marc Marquez. De Spanjaard bleef in de tijdenlijst steken op P15, maar dat was slechts bijzaak. Marquez had maandag drie verschillende versies van de Honda RC213V tot zijn beschikking en werkte daarop in totaal zestig ronden af.

De MotoGP-coureurs komen op vrijdag 13 mei weer in actie in aanloop naar de Grand Prix van Frankrijk. De volgende in-season test vindt op maandag 6 juni plaats in Barcelona.

Uitslag MotoGP-test Jerez:

Pos. Coureur Motor Tijd/verschil Ronden 1 J.Zarco Ducati 1'37"136 54 2 B. Binder KTM +0"158 58 3 F. Quartararo Yamaha +0"302 78 4 J. Miller Ducati +0"320 53 5 P. Espargaró Honda +0"420 85 6 J. Mir Suzuki +0"620 66 7 A. Espargaró Aprilia +0"638 46 8 Á. Rins Suzuki +0"642 67 9 J. Martín Ducati +0"645 61 10 E. Bastianini Ducati +0"666 45 11 Á. Márquez Honda +0"669 80 12 P. Bagnaia Ducati +0"671 24 13 M. Bezzecchi Ducati +0"687 56 14 L. Marini Ducati +0"761 69 15 M. Márquez Honda +0"804 60 16 M. Viñales Aprilia +0"930 59 17 F. Morbidelli Yamaha +0"941 83 18 A. Dovizioso Yamaha +1"043 66 19 F. Di Giannantonio Ducati +1"135 64 20 T. Nakagami Honda +1"153 16 21 M. Oliveira KTM +1"183 65 22 R. Gardner KTM +1"453 44 23 D. Binder Yamaha +1"761 54 24 L. Savadori Aprilia +1"791 55