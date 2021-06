Zarco: "Situatie in kampioenschap stemt me tevreden"

“Het zou mooi zijn om te winnen, maar de tweede plaats en bijbehorende twintig punten zijn voor mij ook prachtig”, verklaarde Zarco, die zondag achter KTM-rijder Miguel Oliveira eindigde. “Ik maak me geen zorgen om het missen van overwinningen, ik wil mezelf wat dat betreft niet onder druk zetten. Ik geloof dat de overwinning komt als het allemaal klopt en we nog beter zijn. Ik krijg nog steeds een beter gevoel met deze motor. De Ducati heeft gigantische potentie en daarom doe ik elke keer m’n best om alles eruit te halen. Als het allemaal klopt, dan ga ik wel met een overwinning aan de haal.”

Zarco scoorde tijdens zijn MotoGP-carrière al acht keer een tweede plaats, in totaal haalde hij elf keer het podium. Hij staat daarmee tweede in de lijst van coureurs die het vaakst op het podium stonden zonder dat ze een overwinning boekten in de hoogste klasse van de motorsport. Alleen Colin Edwards staan in die lijst boven hem (12 podiums in 196 races). In Barcelona kwam Zarco nog behoorlijk dicht op het achterwiel van Oliveira, maar hij had geen overschot voor een aanval.

“Ik was blij met de tweede plaats, ik heb de laatste ronden hard moeten pushen om Miguel bij te halen. Ik was sterk in de eerste sector, maar op de andere plekken was het niet makkelijk om tijd te winnen op hem. Ik had niet genoeg tijd om hem te pakken, dus ik kan leven met de tweede plaats. Een overwinning is mooi, maar de tweede plaats is ook goed. De race verliep over het algemeen beter dan ik vooraf had verwacht.” Aan het begin van de wedstrijd hield Zarco iets meer achter de hand in wat een slijtageslag zou worden, maar uiteindelijk kon dat niet langer: “Aleix Espargaro kwam voorbij, Marc Marquez ging langszij. Toen moest ik ook agressief rijden om niet nog meer posities te verliezen. Jack [Miller] inhalen was lastig, maar het lukte wel. Hetzelfde gold voor Fabio [Quartararo] en Joan [Mir]. Ik zat wel op de limiet.”

Geen punten prijsgeven op Quartararo

In het kampioenschap pakte Zarco weer wat punten terug op Quartararo, die door twee straffen terugverwezen werd naar de zesde plaats. De Ducatist staat daardoor nu op 14 punten achterstand van zijn landgenoot. “De situatie in het kampioenschap stemt me tevreden. Nadat ik Joan had ingehaald en op podiumkoers lag, had ik eigenlijk het gevoel dat ik Fabio nog moest pakken zodat hij niet meer op me zou uitlopen in het kampioenschap. Het verraste me dat hij een probleem had met zijn pak. Ik zat achter hem toen hij de borstprotector weggooide. Hij reed met één arm en het leek alsof hij pijn in zijn arm had. Later zag ik dat zijn pak los zat en toen kon ik hem inhalen. Dat is goed voor het kampioenschap, maar de focus daarop moet ook niet overdreven worden. Dat heeft invloed op hoe je een race ingaat. Ik ging voor de overwinning en ben tot het eind geconcentreerd gebleven. Het was een goede zondag.”