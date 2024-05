Zarco komt terug op 'onprofessionele' woede over MotoGP-stewards

Donderdag moest Johann Zarco zich in Le Mans bij de stewards van de MotoGP melden voor zijn uitbarsting na afloop van de Spaanse GP. Daar werd hij eerst boos over de processen tijdens zijn bezoek aan de stewards, om daarna bij de media te melden dat hoofdsteward Freddie Spencer incompetent en niet geschikt was voor zijn rol. De bijeenkomst bij de stewards verliep volgens werkgever LCR Honda goed. "Het was een positieve meeting, waarin beide partijen gesproken hebben over hoe de veiligheid en het bekijken van alle incidenten in het kampioenschap verbeterd kunnen worden", meldde het team via social media.

In de persconferentie in de aanloop naar de Franse Grand Prix kwam Zarco zelf ook terug op de gebeurtenissen in Jerez de la Frontera. Zijn eigen handelen bij de stewards en de pers noemde hij achteraf gezien onprofessioneel. "Het is twee weken geleden, dus we kwamen iets rustiger bij de meeting. Van mijn kant was het niet professioneel om te schreeuwen tijdens de bijeenkomst. Dat was onnodig, maar na de crash, wat er gebeurde en de manier waarop de meeting verliep moest ik dit kwijt. Het was echter niet professioneel van mijn kant", vertelde de Fransman, die dit weekend een thuisrace rijdt in Le Mans. Vervolgens verklaarde hij wat er verder plaatsvond tijdens de meeting.

"Ik heb tegen Freddie en de andere stewards gezegd dat ze vrij zijn om beslissingen te nemen, maar alleen Freddie spreekt en vervolgens nemen ze gedrieën een beslissing. Ik heb ook gezegd dat we het heel vaak over verschillende dingen niet eens zijn. Ze proberen dingen te bestuderen en dan zijn er intenties, maar vervolgens komen de commentaren van de rijders. Dat maakt het gecompliceerd. Ik kon mijn gevoel uiten en dat was geweldig, daar hebben we over gesproken", aldus Zarco. "Maar na dit laatste incident overheerste het gevoel dat de meeting niet echt goed ging, want het leek alsof ze wilden weten wat ik van de crash dacht en wat ik erover kon zeggen. Daar kon ik niet veel over kwijt, want ik was degene die geraakt werd en vervolgens moest ik het een en ander verklaren. Daardoor werd ik een beetje boos."