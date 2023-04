Zarco komt te laat op stoom: “Dacht aan de overwinning”

Johann Zarco begon zondag vanaf de zesde plek aan de Grand Prix van Argentinië, maar kwam met name in de tweede helft van de race sterk opzetten. In de laatste ronde nam hij Alex Marquez nog te grazen waardoor hij als tweede aan de meet kwam. In de eerste helft van de wedstrijd moest Zarco het afleggen tegen de andere rijders en had hij op een gegeven moment een achterstand van acht seconden op de laatste podiumplek. Zarco geloofde aanvankelijk in de overwinning, maar had in de eerste helft van de race grote moeite om op stoom te komen en de regenbanden optimaal te gebruiken.

“De anderen hadden aan het begin van de race het voordeel dat ze de verse band direct goed konden gebruiken”, zegt Zarco. “Juist als er iets minder grip is, kan ik het verschil maken. Dat kwam pas in de tweede helft van de race. Het is jammer, ik had gedacht mee te doen voor de overwinning in deze omstandigheden. Ik kon in de eerste ronden echt niet sneller dan wat ik deed. Ik was aan het glijden, ben een paar keer bijna gevallen en ik moest ook nog afrekenen met andere rijders. Dat was lastig. Daarna kon ik mijn lijnen en mijn sterke punten benutten, gelukkig hadden we zoveel ronden dat ik Alex net kon inhalen. Die timing was perfect. Ik wilde nog kijken waar de leider was, maar ik zag hem niet. Marco heeft het hele weekend super gepresteerd en hij doet het geweldig.”

Voor Zarco was het zijn eerste bezoek aan het MotoGP-podium sinds de Duitse Grand Prix van vorig jaar. “Er reden drie of vier jongens voor me, maar ik zat op de achtste plaats. Ik wilde wel in het podium geloven, maar ik zag het niet eens. Ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk plekken goed te maken en toen kwam de snelheid vanzelf. Over het algemeen had ik in de laatste ronden alleen Alex [Marquez] en Franco Morbidelli voor me, toen kon ik extra snelheid maken. Ik kon het verschil maken, maar ik had ook al flink wat van de banden gevraagd. Het was eigenlijk een perfecte race, fijn om weer op het podium te staan. Het heeft toch lang geduurd na de vorige keer.”