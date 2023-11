De MotoGP-rijders verschenen om 10.45 uur voor het eerst op de baan in Valencia voor het slotweekend van het huidige seizoen, waarin ook de beslissing in de titelstrijd valt. Dat gebeurde met een deelnemersveld van 22 rijders. Onder hen ook Alex Rins, die voor de laatste race nog eenmaal terugkeert bij LCR Honda na blessureleed. Miguel Oliveira moet het raceweekend echter aan zich voorbij laten gaan na de crash in de sprintrace in Qatar. Zijn plekje bij RNF Aprilia wordt dit weekend ingevuld door testrijder Lorenzo Savadori.

Na het zwaaien van de groene vlag meldden vrijwel alle rijders zich al snel op de nieuwe asfaltlaag van Circuit Ricardo Tormo, waar het kwik 16 graden aantikte en het zonnetje vrij baan had. Het nieuwe asfalt zorgde ervoor dat de rondetijden in de openingsfase in rap tempo sneller werden. Alex Marquez trapte het feest af met 1.34.555, maar de Gresini-rijder zou zich in de daaropvolgende ronden verbeteren naar eerst 1.32.089 en vervolgens 1.30.907. Daarmee was de Spanjaard meteen al sneller dan de snelste tijd van Fabio Quartararo uit de eerste vrije training in Valencia in 2022. Toch zou Marquez niet als snelste rijder terugkeren in de pits, iets wat hij overigens te voet deed na een crash in de eerste bocht. Luttele seconden eerder was Joan Mir ook al stevig gecrasht in bocht 8.

Na afloop van de eerste run was de eerste positie in handen van Marquez' teamgenoot Fabio di Giannantonio, die vorige week zijn eerste MotoGP-zege boekte. De Italiaan klokte 1.30.851 en was daarmee 0.026 seconde sneller dan Jorge Martin, die op zijn beurt 0.006 seconde marge had op Marco Bezzecchi. Ook Marquez en Marc Marquez zaten op dat moment binnen een tiende van de snelste tijd. Wel beleefde de Honda-rijder vroeg in de training een momentje in de eerste bocht, iets wat Francesco Bagnaia overkwam in bocht 2. De regerend wereldkampioen en huidige WK-leider bezette na de eerste run de 21ste positie en zou ook zijn tweede run vroegtijdig beëindigen op die positie.

Snelle tijden verder aangescherpt in tweede helft VT1

Andere rijders wisten zich in hun tweede run wel te verbeteren. Dat gold onder meer voor Marquez, die halverwege de eerste sessie van zijn laatste weekend bij Honda versnelde naar 1.30.564. Enea Bastianini klom vervolgens naar de tweede positie, maar gaf al een kwart seconde toe op de snelste tijd. Die kwam met nog negentien minuten te gaan in handen van Maverick Viñales. De Aprilia-rijder dook met 1.30.534 drie honderdsten onder de tijd van Marquez. Ook Bagnaia was intussen terug op de baan voor zijn derde run. Hij had de laatste plaats in handen gekregen, maar slaagde er nu wel in om zich te verbeteren naar eerst de zeventiende plaats en vervolgens P9.

Er waren echter meer rijders die zich richting het laatste kwartier van de training verbeterden. Zo nam Di Giannantonio de koppositie weer over door 1.30.378 op de klokken te zetten, waarmee hij een seconde onder de tijd van Quartararo in VT1 in 2022 dook. Bezzecchi meldde zich daarna weer op de tweede positie door zijn tijd tot tweemaal toe aan te scherpen en op een tiende van de koppositie te stranden. Niet veel later noteerde Takaaki Nakagami de derde crash van de sessie door, net als merkgenoot Mir, in bocht 8 onderuit te gaan. Dat voorkwam ook enige tijd dat rijders hun rondetijd konden aanscherpen.

Toen de gele vlaggen eenmaal waren opgeborgen, konden de rijders aanzetten voor de laatste drie minuten van de training. De snelste tijd van Di Giannantonio leek daarin niet meer in gevaar te komen, totdat Zarco na het vallen van de vlag 1.30.191 noteerde om VT1 als snelste af te sluiten. Op een kleine twee tienden volgde Di Giannantonio op P2, vlak voor Martin en Bezzecchi. Viñales eindigde op 0.343 seconde op de vijfde positie, op de voet gevolgd door Quartararo, Marc Marquez en de verrassende Augusto Fernandez op P8. Bastianini en Alex Marquez completeerden de top-tien van VT1, waarin vijftien rijders binnen een seconde van de snelste tijd eindigden. Ook Bagnaia, die op P13 eindigde in de sessie, stond dus binnen een seconde.

De MotoGP-rijders krijgen nu even rust, alvorens ze om 15.00 uur weer op de baan verschijnen voor de tweede training. Daarin kunnen de snelste tien rijders zich al plaatsen voor Q2.

Uitslag eerste vrije training MotoGP GP van Valencia