Zarco verrassend snelste in MotoGP-training Brazilië, Bezzecchi naar Q1

Met een oefensessie op een langzaam opdrogende baan achter de rug begonnen de MotoGP-rijders om 20.00 uur Nederlandse tijd aan de training. In deze belangrijke sessie konden de tien snelste rijders zich rechtstreeks plaatsen voor Q2 en dus stond er veel op het spel. De spanning werd verder vergroot doordat de baan vrijwel geheel was opgedroogd en er nieuwe regen in de lucht hing.

Dat de omstandigheden niet makkelijk waren, werd in de eerste tien minuten al duidelijk door een drietal crashes. Brad Binder, Jack Miller en Diogo Moreira gingen afzonderlijk van elkaar op dezelfde manier onderuit in bocht 4. Lokale held Moreira had op het moment van zijn crash, kort voor het einde van de eerste run, een plek in de top-tien in handen.

Honda LCR-teamgenoot Johann Zarco had na de eerste run de eerste positie in handen met 1.21.257. De Fransman kwam ijzersterk uit de startblokken en zette Marc Márquez op meer dan een tiende. Jorge Martín had na de eerste run de derde tijd in handen, gevolgd door Pedro Acosta en de verrassende rookie Toprak Razgatlioglu. De Turk van Pramac was op dat moment met enige afstand de beste rijder van Yamaha.

Na een kleine twintig minuten meldden meerdere rijders zich weer op het asfalt voor een nieuwe run. Voor Franco Morbidelli bleek dat van korte duur: de VR46-rijder, die een Braziliaanse moeder heeft, moest zijn Ducati langs de kant parkeren. Dat leek in eerste instantie vanwege technische problemen, maar uiteindelijk bleek dat hij zonder brandstof kwam te staan.

Regen maakt slachtoffers

In deze fase van de training begonnen er ook meer en meer regendruppels te vallen, maar toch werden nog er verbeteringen genoteerd. Zo rukte Razgatlioglu halverwege knap op naar de derde positie, terwijl ook Álex Márquez, Fabio Quartararo en Fermín Aldeguer zich ook in de top-tien meldden. Opvallende afwezigen in de voorhoede waren Fabio Di Giannantonio en Marco Bezzecchi, die slechts op P19 en P20 bivakkeerden.

Zij behoorden tot de grootste slachtoffers toen de regen in de tweede helft van de training verder intensiveerde. Dat maakte verdere verbeteringen van de rondetijden een schier onmogelijke opgave. Bezzecchi deed met tien minuten voor de boeg nog wel een poging om zich in veilige haven te rijden, maar dat bleek tegen beter weten in. Na even van de baan te zijn gegaan, keerde de winnaar van de laatste drie Grands Prix dan ook terug in de pits.

De tijd van Zarco bleef zodoende ook staan en dus sloot de Fransman van Honda LCR de vrijdag af met de snelste tijd. Marc Márquez volgde op de tweede plaats, met rookie Razgatlioglu verrassend op de derde plaats. De Turk plaatste zich voor het eerst voor het tweede deel van een MotoGP-kwalificatie en deed dat dus rechtstreeks.

Martín eindigde als vierde en drong dus ook door tot Q2, net als Acosta, Álex Márquez en Quartararo. De top-tien werd compleet gemaakt door Aldeguer, Bagnaia en Ai Ogura. De Japanner van Trackhouse had overigens slechts 21 duizendsten marge op nummer elf Luca Marini, die zaterdag in Q1 al in actie moet komen.

Zaterdag wordt het MotoGP-weekend in Brazilië vervolgd met de tweede vrije training, die om 14.10 uur Nederlandse tijd begint. Om 14.50 uur volgt de start van de kwalificatie.