Eerder op zaterdag verzekerde Jorge Martin zich van de beste startpositie voor zowel de sprintrace als de Grand Prix van Australië. Het laatstgenoemde hoofdgerecht zou later op de dag de eerste race van het MotoGP-weekend worden. Daartoe werd vrijdag in goed overleg besloten op basis van de weersverwachting, die naast neerslag vooral ook harde wind liet zien. Zodoende werd de race op Phillip Island de eerste Grand Prix sinds de TT van Assen in 2015 die op zaterdag werd verreden, waarbij het startsein om 6.10 uur Nederlandse tijd werd gegeven.

Polesitter Martin kwam uitstekend van zijn plek en dook als leider de eerste bocht in, voor Brad Binder, Francesco Bagnaia en de vanaf P8 gestarte Jack Miller. Later in de eerste ronde zou de thuisrijder van KTM met succes de aanval inzetten en P3 overnemen van Bagnaia, die richting de eerste bocht succesvol counterde. In de vierde bocht van de tweede ronde drukte Fabio di Giannantonio zijn Gresini Ducati langs Miller, waar ook Marc Marquez van profiteerde. Bij het ingaan van de derde ronde ging ook Johann Zarco voorbij aan Miller, die daardoor snel weer terugviel naar de zevende positie. Enkele plekjes daarvoor zette Di Giannantonio de aanval in op de derde plek van Bagnaia, die hij overnam.

Terwijl Fabio Quartararo in de openingsfase terugviel naar een teleurstellende twintigste plaats, kwam Martin als leider door na drie ronden. Hij had op dat moment met zijn zachte achterband al een seconde voorsprong opgebouwd richting Binder, terwijl Di Giannantonio al op bijna drie seconden reed. Bagnaia kon het tempo van de mannen voor hem intussen niet volgen, waardoor hij onder druk kwam te staan van een groepje onder aanvoering van Marquez en Zarco. Eerstgenoemde ging in de vierde ronde voorbij aan Miller en zette een ronde later met succes een aanval in op de Pramac-coureur, die in de zesde ronde op topsnelheid weer counterde. Op dat moment nam Aleix Espargaro de zevende plek over van Miller.

Na tien ronden had Martin een marge van 2,3 seconden opgebouwd richting Binder, toen Joan Mir in de elfde ronde de eerste rijder werd die onderuit ging bij een incidentje met Luca Marini. De Honda-rijder kon de motor wel weer oppakken en bereikte de pits, maar een goed resultaat kon hij toen wel op zijn buik schrijven. Intussen was het beste wel van de zachte achterband van zijn teamgenoot Marquez, die in de twaalfde ronde zowel Espargaro als Miller voorbij zag komen. Miller sloeg meteen daarna op start-finish toe door ook de Aprilia-rijder te passeren voor P6. In de dertiende ronde werd Augusto Fernandez de tweede uitvaller door ook in bocht 4 te crashen.

Martin lijkt te winnen met gok, maar verliest het toch

Ook de rondetijden van Binder begonnen halverwege de race een wat sterker verval te vertonen, ondanks dat hij op de hardere medium achterband startte. De Zuid-Afrikaan van KTM zag Martin een voorsprong van 3,5 seconden nemen, terwijl Di Giannantonio de aansluiting kon vinden. Bagnaia en Zarco leken dat voorbeeld te volgen, maar de WK-leider moest uiteindelijk toch een gaatje laten richting de rijders op de posities twee en drie. Het bood Di Giannantonio de kans om in alle rust een aanval op te zetten en die volgde in de negentiende ronde, waarbij de Italiaan op topsnelheid voorbij ging aan Binder. Ook gaf dit Bagnaia en Zarco de gelegenheid om de aansluiting definitief te vinden.

Eenmaal in vrije lucht kon Di Giannantonio het tempo ietwat opvoeren, waardoor hij zijn achterstand op Martin kon verkleinen. De achterband van de leider begon het lastiger te krijgen, waardoor hij in drie ronden een seconde van zijn voorsprong kwijtraakte. Zarco voerde intussen de druk op Bagnaia op, wat in de 22ste ronde tot een aanval leidde. Die slaagde, waardoor de Franse Pramac-coureur de vierde stek overnam en Bagnaia weer twee waardevolle punten afsnoepte. Binder bleef intussen aan het achterwiel van Di Giannantonio hangen, waardoor hij in ronde 23 kon antwoorden en de tweede plek heroverde in bocht 4. Twee ronden moest de Gresini-rijder ook toezien hoe Zarco zijn derde plek overnam.

Tegelijkertijd kwam het groepje steeds dichterbij aan Martin, wiens tempo steeds verder inzakte. Ook bleef het achtervolgende viertal met elkaar vechten, waardoor Zarco in de voorlaatste ronde naar de tweede positie kwam en Bagnaia de derde stek overnam. Bij het ingaan van de laatste ronde was Martin zijn voorsprong echter helemaal kwijt. Dat bood Zarco de kans om in bocht 4 de aanval in te zetten en die slaagde. Ook Bagnaia en Di Giannantonio profiteerden daardoor, waardoor Martin zelfs buiten het podium viel.

De sprint naar de finish werd vervolgens gewonnen door Zarco, die daarmee zijn allereerste zege in de MotoGP boekte. Bagnaia eindigde op twee tienden als tweede en deed daarmee goede zaken in de titelstrijd, terwijl Di Giannantonio op P3 zijn eerste MotoGP-podium pakte. Binder pakte Martin nog bij het uitkomen van de laatste bocht om zo vierde te worden. Achter Martin knokte Marco Bezzecchi zich naar de zesde positie, gevolgd door Miller en Espargaro. Alex Marquez werd negende, voor Enea Bastianini en Maverick Viñales. Marini, Miguel Oliveira, Fabio Quartararo en Marquez pakten de laatste punten in Phillip Island.

Met zijn tweede plek heeft Bagnaia zijn voorsprong in het kampioenschap uitgebreid naar 27 punten ten opzichte van Martin. Laatstgenoemde krijgt zondag de kans om de achterstand weer iets te verkleinen tijdens de sprintrace, die om 4.00 uur Nederlandse tijd van start gaat.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Australië