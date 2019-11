Zarco voelde zich een rookie op eerste dag met Honda

“In de regen was het heel moeilijk om feedback te geven, het was alsof ik als rookie direct op 300 kilometer per uur moest starten”, verklaarde Zarco vrijdagochtend na de eerste sessie, die plaatsvond op een nat Phillip Island. “Het ging wel goed, maar ik reed heel voorzichtig. Ik stond in de middenmoot en dat was niet slecht. Het was heel erg koud en dat maakt het gevaarlijk. Maar ondanks dat ik het best eng vond, ging het nog best aardig. Dat was dus positief.”

In de middagsessie – toen het wonderwel weer droog was – viel Zarco terug naar de vijftiende plaats, maar boekte hij aan het eind van de sessie wel een “enorme verbetering”. “De start van de middag was moeilijk, maar ik begreep al redelijk snel waar onze kansen liggen. Daar moest ik even het vertrouwen voor vinden. Tussen de eerste en de laatste ronde werd ik een heel stuk beter, er is veel ruimte om nog verder te verbeteren. Ik moet alleen even wennen aan deze nieuwe limiet.”

Hoewel Zarco zijn nieuwe machine niet wilde vergelijken met de KTM RC16 waarop hij eerder dit seizoen reed, zei Zarco dat de RC213V ook kon werken met een minder agressieve stijl. Voor Zarco waren de vrijdagsessies de bevestiging dat hij in de aankomende races inderdaad voor de top-tien kan strijden. “Het hangt van je rijstijl af”, zei hij. “Ik ben niet iemand die heel fysiek rijdt, maar je kunt het managen als je het vertrouwen hebt. Dan kun je je lichaam sparen. Voor mij was het de bevestiging dat ik, ondanks dat ik het vertrouwen nog een beetje mis, wel dicht op de top-tien sta. Het zal er niet meteen zijn, maar het vertrouwen komt wel terug en dan wordt het werk ook weer gemakkelijker.”

Foto's: Johann Zarco op de Honda:

Slider Lijst Johann Zarco, Team LCR Honda 1 / 8 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Team LCR Honda 2 / 8 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Team LCR Honda 3 / 8 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Karel Abraham, Avintia Racing, Johann Zarco, Team LCR Honda 4 / 8 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Team LCR Honda,Tabat 5 / 8 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Team LCR Honda 6 / 8 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Team LCR Honda 7 / 8 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Team LCR Honda 8 / 8 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Met medewerking van Oriol Puigdemont