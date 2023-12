Zarco overwoog te stoppen voordat MotoGP-kans bij Honda kwam

Eerder dit jaar tekende Johann Zarco een overeenkomst om vanaf 2024 twee seizoenen uit te komen voor LCR Honda. Daarmee komt er een einde aan een dienstverband van vier jaar bij Ducati-teams Avintia en Pramac. Voor het laatste team pakte hij in Australië eindelijk zijn eerste MotoGP-zege, om uiteindelijk als vijfde te eindigen in de titelstrijd. Ducati had Zarco eerder wel een eenjarig contract aangeboden voor 2024, maar daarna zou hij waarschijnlijk overgeplaatst worden naar het WK Superbikes. Daar voelde hij weinig voor, waardoor hij zelfs even heeft overwogen om na het afgelopen seizoen uit de MotoGP te vertrekken.

"Antwoorden met de zege in Phillip Island was makkelijk geweest, want dat is altijd het best mogelijke resultaat", antwoordde Zarco na de GP van Valencia op de vraag waar hij het meest trots op was in zijn tijd bij Ducati. "Maar ik denk ook aan de consistentie die ik in 2021 had en dit jaar weer. We leren nieuwe dingen door de sprintraces. Ik scoorde er niet veel punten in, maar desondanks behield ik de vijfde plek in het kampioenschap. Ik dacht eraan om misschien aan het einde van het seizoen te stoppen, maar toen kreeg ik deze kans. Ik voel me fris genoeg om nog twee jaar te rijden. Ik ben behoorlijk trots op het feit dat ik deze nieuwe energie heb gekregen om dit seizoen te presteren, podiums te behalen, voor het eerst te winnen, consistent te zijn en weer vooruit te kijken naar de toekomst."

Zarco wordt in 2024 herenigd met LCR Honda, het satellietteam van Lucio Cecchinello waar hij in 2019 al eens voor racete. Destijds bleef de samenwerking beperkt tot drie races, doordat de rijder uit Cannes inviel voor de geblesseerde Takaaki Nakagami. Tijdens de traditionele testdag na afloop van de Grand Prix van Valencia stapte Zarco voor het eerst sinds die optredens op de Honda RC213V, waarop hij in totaal 61 ronden aflegde. Hij besloot de testdag op de zeventiende positie met een achterstand van 1.030 seconde op de snelste tijd, terwijl hij teamgenoot Nakagami maar liefst zeven tienden van een seconden voorbleef.