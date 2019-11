Gaat Zarco dan toch overstag voor Avintia Ducati?

Zarco vertrok halverwege dit seizoen bij KTM nadat hij zich niet aan kon passen op de RC16. De laatste drie races van dit seizoen stond de coureur echter toch weer aan de start als vervanger van Takaaki Nakagami. De coureur reed op de 2018-versie van de Honda nadat KTM hem na Misano definitief de deur wees. De tweevoudig Moto2-kampioen leek aanvankelijk een van de favorieten om Jorge Lorenzo te vervangen bij Honda, de Fransman verklaarde dat het zitje naast Marc Marquez zijn grootste prioriteit was. De fabrieksformatie van de wereldkampioen lijkt echter te kiezen voor Moto2-kampioen Alex Marquez. Zarco werd daarentegen in verband gebracht met Avintia Ducati.

Gevraagd door Motorsport.com of hij een dergelijk zitje zou overwegen, zei Zarco afgelopen vrijdag dat hij dan liever terug zou keren naar de Moto2. Geruchten deden daarna de ronde dat Zarco het zitje van Jack Miller over zou kunnen nemen bij Pramac, de Australiër zou dan promoveren naar het fabrieksteam en het zitje van Danilo Petrucci overnemen. De promotor van de Franse Grand Prix was naar verluidt een van de gangmakers achter deze deal, maar het geboden geldbedrag was naar verluidt niet genoeg om de afkoopsom voor het contract van Danilo Petrucci te betalen.

Ducati is bereid om te investeren in een zitje voor Zarco bij Avintia, het team zou op technisch vlak dan meer ondersteuning moeten krijgen. Voor Zarco zou er dan een plek zijn op een 2019-spec machine. Ondanks dat hij Avintia afgewezen heeft, werd Zarco door fotografen van Motorsport.com vastgelegd bij het kantoor van Ducati in de paddock van het Circuit Ricardo Tormo. Hij had daar maandagochtend naar verluidt een uur lang een gesprek met teammanager Paolo Ciabatti en algemeen manager Gigi Dall’Igna. De Ducati-mannen hebben Zarco ervan willen overtuigen dat hij de belangrijkste zaken tot zijn beschikking zal hebben bij Avintia. Hij wordt dan naar verwachting de vervanger van Karel Abraham. Tito Rabat tekende eerder dit seizoen een tweejarige deal bij het noodlijdende Avintia.

Johann Zarco, Team LCR Honda met Gigi Dall'Igna, Ducati algemeen directeur en Paolo Ciabatti Ducati sportief manager

Met medewerking van German Garcia Casanova