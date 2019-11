Zarco vindt oude vorm met Honda: “Achterstand gehalveerd”

Zarco, die Takaaki Nakagami in de slotfase van dit seizoen vervangt, ging in de slotfase van de Grand Prix van Maleisië onderuit na contact met Joan Mir, maar reed daarvoor de gehele wedstrijd in de top-tien. De Fransman drong rechtstreeks door tot Q2 en lag comfortabel voor op merkgenoten Jorge Lorenzo en Cal Crutchlow. De coureur slaagde erin de achterstand op de toprijders te halveren ten opzichte van zijn eerste optreden met Honda op Phillip Island.

“We zaten allemaal op de limiet, ik kon m’n tempo daardoor niet echt onder controle houden. Dat is fysiek gezien nogal lastig, maar ik reed niet slecht en daar ben ik blij mee”, verklaarde Zarco. “Het verschil was niet groot. Phillip Island was een apart circuit om de motor te leren kennen en daar eindigde ik op 26 seconden. Dat is een seconde per ronde op een relatief kort circuit. Ik vond dat toen veel, maar het kwam omdat ik het rijden weer moest leren. Als ik de finish had gehaald, was mijn achterstand zo’n vijftien seconden geweest. Dat is al bijna de helft minder, dus we hebben grote stappen gemaakt. Ik kan weer op m’n top presteren en dat bevalt me goed. Cal was heel erg snel tijdens de kwalificatie, maar ik wist dat ik iets goed kon maken tijdens de race. Ik had mezelf niet voorgenomen om voor hem te eindigen, maar het is beter om zoveel mogelijk rijders te verslaan.”

Zarco voegde eraan toe dat het rijden met de Honda nog wat natuurlijker moet worden om dichter tegen het niveau van Marc Marquez aan te kruipen. Hij hoopt ook een dergelijke prestatie neer te kunnen zetten tijdens de seizoensfinale in Valencia. “Het rijden met de machine moet meer automatisme worden, zoals bij Marc het geval is, want ik rijd nog steeds zoals ik denk dat het hoort. Wanneer alles een beetje natuurlijker wordt, kan ik nog een stap zetten. Dan kan ik me focussen op andere dingen en zorgen dat ik nog beter ga rijden. Het kost veel energie om alles zo goed mogelijk te doen, maar als het goed werkt, reageert de motor ook goed. We gaan hetzelfde doen in Valencia: proberen om direct naar Q2 te gaan, wat belangrijk is op dit niveau. Als ik de volgende race ook een top-zeven kan rijden, is het goed.”

Met medewerking van Oriol Puigdemont