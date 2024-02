Zarco optimistisch over verbeterde Honda: "Gevoel beter dan verwacht"

"Het ging best goed. Je wordt altijd blij als de betere rondetijden komen. Ik verwachtte het niet, daarom geeft het een beter gevoel dan ik had verwacht", somt Johann Zarco zijn shakedown op Sepang International Circuit op. De eenmalig MotoGP-racewinnaar heeft deze winter Pramac Ducati na vier jaar verruild voor LCR Honda, het team waar hij in 2019 al eens drie races voor reed. Op papier verruilt Zarco dus de beste motorfiets van 2023 voor de minst sterke motor van dat seizoen, maar Honda is voor 2024 hard aan de slag gegaan. Op aerodynamisch vlak heeft het Japanse merk tijdens de test in Valencia al enkele innovaties geïntroduceerd, waarna men in de winter verder heeft ontwikkeld.

Tijdens de shakedowntest in Sepang, waar Zarco door de teruggekeerde concessies aan mocht deelnemen, merkte hij op dat het de goede kant op gaat bij Honda. "Ze hebben veranderingen doorgevoerd en wat ze in Valencia hadden, was al interessant. Dat gaf me goede hoop tijdens deze winter. Tijdens mijn twee dagen van de shakedown kreeg ik daar de bevestiging van", vervolgt de Fransman, die op de laatste dag verrassend tot de derde tijd kwam op 0,2 seconde van snelste man Pedro Acosta. "We zullen ook gaan werken aan de prestaties. Ik ben blij, want dit lijkt een goed moment om dit met Honda te doen. De manier waarop ze nieuwe dingen introduceren, helpt ook enorm."

Zarco gelukkig met timing van overstap

Honda begint in 2024 aan een nieuw tijdperk zonder Marc Marquez, die na elf jaar en zes MotoGP-titels naar Gresini is vertrokken. De Spanjaard was niet blij met het ontwikkelingstempo van de fabrikant uit Tokio, die diverse veranderingen heeft doorgevoerd om het tij te keren. Zo is er met Shin Sato een nieuwe technisch directeur. Onder zijn leiding zijn er twee specificaties van de RC213V meegenomen naar de shakedown, die Zarco vanaf dinsdag nog drie dagen aan de tand gaat voelen. De 34-jarige coureur uit Cannes is onder de indruk van de verbetering die hij onder Sato ziet.

"Wat ik prettig vind aan Honda is dat ze tijd nodig hadden om nieuwe dingen te introduceren, maar dat deze nieuwe dingen wel goed lijken te werken", legt Zarco uit. "Het is positief dat we pas aan het begin van een nieuw project staan en ik weet hoe de Japanners kunnen werken, dus dat geeft me goede hoop. Ook voel ik me goed op de motor. De verschillen tussen de Ducati en de Honda leken nog groter na deze lange onderbreking tijdens de winter, waarin je enkele weken niet rijdt. Momenteel is alles goed. Binnen Honda zijn er ook dingen veranderd om tot deze andere aanpak te komen. Ik moet zeggen dat ik geluk heb dat ik op het moment van deze veranderingen binnenkom."