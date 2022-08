Zarco ondanks valpartij snelste in eerste training Britse GP

Vijf weken stonden de motoren in de MotoGP stil, maar vrijdagochtend was het weer zover. Op het circuit van Silverstone begon de twaalfde ronde van het wereldkampioenschap en de eerste na de zomerpauze. De sessie startte onder uitstekende omstandigheden, de zon was namelijk volop aanwezig. Het was weliswaar nog een beetje fris aan het begin van de sessie, maar de geharde Britse fans stonden in korte broeken en t-shirts aan de baan. Voor twee hoofdrolspelers in het wereldkampioenschap begon de sessie onwennig. Francesco Bagnaia was de eerste met een valpartij toen hij controle over de voorkant van de machine verloor bij Maggotts. Hij kwam na een lelijke buiteling tot stilstand en kon zichzelf in veiligheid brengen. Hij bleef ongedeerd. Fabio Quartararo was de volgende met een probleem. Hij viel stil op Wellington Straight met een onbekend technisch probleem. De Fransman bereikte de pits in een slakkengang, maar verloor kostbare tijd op het langste rondje van de kalender.

Het ronderecord bleef in de eerste vrije training buiten bereik. Maverick Viñales was de eerste met een 2.00.827, hij vaart nog altijd op het momentum van zijn eerste Aprilia-podium in Assen. Niet lang daarna volgde Quartararo met een 2.00.746. Alex Rins, die drie jaar geleden nog zegevierde op Silverstone, ging echter naar de snelste tijd. Hij klokte 2.00.527. Die tijd werd verbeterd door Francesco Bagnaia, maar Rins slaagde erin terug te keren naar de koppositie toen hij een 2.00.220 klokte. Johann Zarco was in de slotseconden de eerste die de twee minuten-grens wist te slechten, ondanks dat hij enkele minuten eerder nog ten val was gekomen in Stowe. De Fransman van Pramac Ducati klokte 1.59.893 en dat was goed voor de eerste plaats. Bagnaia verbeterde zich ook nog, maar bleef op 27 duizendsten van zijn merkgenoot steken. Rins verbeterde zich niet meer en werd derde voor Quartararo. Takaaki Nakagami had tijdens de eerste training de beschikking over een nieuw Honda-chassis, hij werd vijfde voor Aleix Espargaro en Maverick Viñales. Joan Mir stond op negen tienden van Zarco op de negende plaats terwijl Brad Binder de top-tien compleet maakte.

Pol Espargaro eindigde op de elfde stek voor Jack Miller en Marco Bezzecchi. Miguel Oliveira hervatte het seizoen met de veertiende plek, Alex Marquez werd vijftiende voor Enea Bastianini en Remy Gardner. Raul Fernandez werd achttiende voor Luca Marini en Andrea Dovizioso, die bezig is aan zijn laatste weekenden als MotoGP-coureurs. Na een goede start kwam Franco Morbidelli niet verder dan de 21ste tijd, hij eindigde op bijna twee seconden van Zarco. Stefan Bradl, Fabio di Giannantonio en Darryn Binder waren de hekkensluiters in de eerste oefensessie.

Om 15.10 uur Nederlandse tijd gaat het programma verder met de tweede vrije training.

Uitslag: Eerste vrije training MotoGP Grand Prix van Groot-Brittannië