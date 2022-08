Kort voor de start van de Britse Grand Prix maakte Johann Zarco de switch van de zachtste compound voorband naar de medium. Het had alles te maken met de hoge temperatuur op Silverstone, die hem ertoe dwong om voor de hardere optie te gaan. Zarco begon de race van pole en reed de eerste ronden ook aan de leiding, maar in de vijfde ronde ging het mis. In Club verloor hij de voorkant van de machine en ging onderuit.

“Ik had geen schijn van kans”, zegt Zarco. “Door de warmte werd ik gedwongen om de medium-voorband te pakken, Pecco [Bagnaia] heeft er de race op gewonnen. Het is dus een goede band. Maar wat mij betreft was het ook de reden van mijn crash, ik voelde iets minder grip met deze band. Ik vond het te riskant om op de soft te starten en de race niet te finishen of heel erg weg te zakken. Ik ken de medium best goed en ik had vertrouwen in mijn keuze. De eerste ronden waren goed. Maar ik werd verrast in de achtste bocht. Ik ben zeer ontgoocheld. Het is best moeilijk om alles op een rij te krijgen en voor de zege te gaan.”

Nog voor zijn crash voelde Zarco een paar momenten dat hij bijna onderuitging. “Ik dacht dat het wel beter zou worden omdat de band meer zou opwarmen. De eerste twee ronden waren best snel en daarna nam ik iets tempo terug. Maar ik zat in een goed ritme. Ik werd verrast op het moment van de crash, tijdens de trainingen ging ik in die bocht veel sneller. Deze keer kon het niet.”

Zarco vond wel degelijk wat aanknopingspunten die hij in de toekomst kan gebruiken. “Ik hoop dat ik in Oostenrijk weer in goede vorm verkeer. Wat ik dit weekend en tijdens de race gevoeld heb, kan me helpen bij het groeien met de Ducati. Dat is positief. Ik had het goede gevoel en ik weet nu dat je met deze band soms en hero tot zero kunt gaan. Dat is best lastig.”