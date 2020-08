Zarco mist vrijdagtrainingen in Oostenrijk na polsoperatie

Zarco ging woensdag in Italië onder het mes nadat er een breuk geconstateerd werd in het schippersbotje van zijn rechterpols. Volgens het MotoGP-reglement moeten de artsen van het kampioenschap hem vervolgens toestemming verlenen om deel te nemen aan de eerstvolgende Grand Prix. In diezelfde medische code staat echter ook omschreven dat een rijder pas 48 uur na een operatie een medische keuring aan kan vragen. Het is daarom hoogst onzeker of de Fransman vrijdag wel in actie kan komen op de Red Bull Ring.

Het ziekenhuis van Modena, waar de operatie plaatsvond, heeft informatie verstrekt over de ingreep. Zarco is woensdagmiddag geopereerd waardoor hij vrijdagmiddag pas een medische keuring kan ondergaan. “Een coureur kan 48 uur na een ingreep zijn medische check aanvragen”, liet MotoGP-arts Angel Charte aan Motorsport.com weten. Mocht de medische keuring vrijdagmiddag positief uitvallen en de coureur wordt in staat geacht om te rijden dit weekend, zou Zarco zaterdagochtend nog aan het raceweekend kunnen beginnen. Dan staat de derde vrije training op het programma. Ook dit is bevestigd door de MotoGP-arts.

Naast zijn medische keuring is Zarco donderdagmiddag op het matje geroepen bij de stewards van de FIM. Hij zal daar samen met Franco Morbidelli praten over het incident dat afgelopen zondag plaatsvond op de Red Bull Ring.

Met medewerking van German Garcia Casanova