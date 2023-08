Zarco met afstand snelste in eerste vrije training MotoGP Oostenrijk

Na de mediaverplichtingen op de donderdag werd het raceweekend van de MotoGP op de Red Bull Ring om 10.45 uur afgetrapt met de eerste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk. Onder een zonnetje en met een aangename temperatuur van 22 graden Celsius begonnen de coureurs voortvarend aan de 45 minuten durende training. Vrijwel iedereen verscheen meteen op het asfalt om aan de voorbereidingen op de kwalificatie en de races te beginnen, al liep Alex Marquez binnen vijf minuten al tegen een probleem met zijn voorrem aan. Die rookte hevig bij diverse rempunten, waarna de Gresini Ducati-rijder besloot om van de baan te sturen en via een serviceroad terug te keren in de pitbox.

Maverick Viñales opende de eerste training een stuk beter door in eerste instantie 1.31.751 op de klokken te zetten. Enea Bastianini dook daar vervolgens onderdoor met 1.30.808, waarna Viñales counterde door na iets meer dan vijf minuten naar 1.30.270 te versnellen. Die tijd zou de rest van de eerste vijftien minuten blijven staan. Op dat moment waren de meeste rijders alweer teruggekeerd in de pits om hun eerste run af te ronden, al bleef Fabio Quartararo nog wat langer op het asfalt. De wereldkampioen van 2021 maakte van de vrije baan gebruik door met 1.30.237 slechts 0.033 seconde onder de tijd van zijn voormalige teamgenoot Viñales te duiken. Daarachter volgden Takaaki Nakagami en Johann Zarco op een tiende van Quartararo, terwijl Aleix Espargaro, de winnaar van de Britse Grand Prix, de top-vijf completeerde.

Met nog 25 minuten op de klok bracht Quartararo zijn Yamaha terug naar de pits, terwijl diverse rijders op dat moment aan hun tweede run van de training begonnen. Een van hen was Jorge Martin, die in bocht 2a even door de uitloopstrook moest om een valpartij te voorkomen. Niet veel later kende Augusto Fernandez een vergelijkbaar momentje in dezelfde bocht, maar de Tech3 GasGas-coureur wist zijn motor niet overeind te houden. Daarmee brak een fase aan waarin meerdere coureurs even in de fout gingen. Espargaro en Miguel Oliveira deden dat vrijwel gelijktijdig in bocht 4, al bleven ze op de motor zitten en keerden ze via de grindbak terug op de baan. Luttele minuten later deed Marc Marquez hetzelfde.

In het laatste kwartier van de training probeerden de coureurs het tempo te verhogen. Zo verbeterde Viñales zijn tijd door Quartararo tot op 0.012 seconde te benaderen. Marco Bezzecchi, die vroeg in de training al even door het grind ging in bocht 4, sloot vervolgens aan op de derde stek, om daarna door Alex Marquez naar P4 verwezen te worden. Zijn oudere broer Marc kwam intussen niet verder dan de vijftiende positie, al slaagde hij er ook niet in om de eerste training zonder valpartij af te sluiten. De Repsol Honda-coureur kwam opnieuw te snel aan in bocht 4, waarna hij bij zijn trip door de grindbak onderuit ging.

In de laatste minuten slaagde vrijwel niemand er meer in om een significante verbetering te noteren en zodoende leek Quartararo de openingssessie in Oostenrijk met de snelste tijd af te sluiten. Dat was echter buiten Johann Zarco gerekend. De Pramac Ducati-rijder snelde na het vallen van de vlag naar 1.29.838, waarmee hij Quartararo op vier tienden achterstand zette. Achter de Yamaha-rijder waren de verschillen klein: Viñales, Alex Marquez, Bezzecchi, Fabio di Giannantonio, Nakagami, WK-leider Francesco Bagnaia, Aleix Espargaro en nummer tien Jorge Martin zaten allemaal binnen twee tienden van de tijd van de nummer twee. Marc Marquez viel in de slotfase nog terug naar de achttiende positie, ruim achter teamgenoot Joan Mir (twaalfde) maar voor Jack Miller. De Australiër gaf anderhalve seconde toe op Zarco en bleef op P22 alleen Iker Lecuona voor.

Het MotoGP-weekend op de Red Bull Ring wordt vrijdagmiddag om 15.00 uur vervolgd met de 60 minuten durende training, waarin plaatsing voor het tweede kwalificatiedeel op het spel staat.

Uitslag eerste vrije training MotoGP GP van Oostenrijk