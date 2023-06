Onder een overwegend gesloten wolkendek ging om 10.45 uur de eerste vrije training van de MotoGP op de Sachsenring van start. Doordat er regen in de lucht hing, verschenen vrijwel alle coureurs al in een vroeg stadium op de baan om aan hun voorbereidingen op de Grand Prix van Duitsland te beginnen. Alex Marquez trapte het bal af door met 1.25.297 als eerste een tijd op de klokken te zetten, maar al snel doken daar de nodige coureurs onderdoor. Zo dook Franco Morbidelli als eerste onder de 1 minuut en 24 seconden, waarna Johann Zarco de lat op 1.23.235 legde.

In de daaropvolgende ronden werd het tempo nog verder opgevoerd. Zo dook Brad Binder als eerste onder de 1 minuut en 23 seconden, waarna de snelste tijd via Marc Marquez weer kortstondig terugkeerde bij Zarco. Vervolgens knalde Takaaki Nakagami naar 1.21.800, om die tijd daarna nog twee keer aan te scherpen tot 1.21.518. Toch was dat niet voldoende om na de eerste run op P1 te staan, want Jorge Martin klokte 1.21.433. Op dat moment was de eerste run van Aleix Espargaro al ten einde gekomen. De Aprilia-coureur, die voor het tweede weekend op rij met een gebroken voet rijdt, schoof na tien minuten bij het aanremmen van de eerste bocht onderuit.

Regendruppels maken plaats voor verbeteringen

Terwijl de meeste coureurs zich na het eerste kwartier weer in de pits meldden om hun eerste run af te sluiten, viel op diverse plaatsen op het circuit wat regen. De druppels dwongen Ducati-rijders Francesco Bagnaia en Enea Bastianini om hun tweede run al snel af te breken. Vervolgens was het een kleine tien minuten stil op de Sachsenring, totdat Maverick Viñales met zijn Aprilia RS-GP op verkenningstocht ging. Hoewel de Spanjaard na enkele langzame rondjes terugkeerde naar de pits, bleek hij daarmee wel een trendsetter. Jack Miller volgde al snel zijn voorbeeld en toen de KTM-coureur weer wat competitievere tijden reed, verscheen het gros van de rijders op het asfalt voor de laatste twaalf minuten van VT1.

Dat gold ook voor Espargaro, die zich met zijn tweede motorfiets op de baan meldde voor de laatste fase van de training. Met zijn eerste poging kwam de Spanjaard meteen tot de snelste tijd door twee duizendsten van een seconde onder de tijd van Martin te duiken. Fabio di Giannantonio en Bagnaia namen vervolgens kortstondig de koppositie over, waarna Espargaro de leiding heroverde met 1.20.934. In de laatste drie minuten pakte Marc Marquez de leiding nog over van Espargaro, maar uiteindelijk moest de Honda-coureur toch genoegen nemen met de tweede plaats.

De snelste tijd van de eerste vrije training kwam uiteindelijk op naam van Zarco, die op de Pramac Ducati tot 1.20.702 kwam. Op anderhalve tiende volgde Marquez op P2, voor Espargaro en broertje Alex Marquez. Martin besloot de openingstraining op de vijfde plek, voor Fabio Quartararo. De Yamaha-coureur ging in de laatste minuut nog onderuit in de eerste bocht, kort nadat teamgenoot Morbidelli - die slechts de achttiende tijd reed - in de snelle bocht 11 al crashte. Brad Binder noteerde uiteindelijk de zevende tijd, voor Bagnaia, Di Giannantonio en Marco Bezzecchi op de tiende stek.

Om 15.00 uur krijgt het MotoGP-weekend in Duitsland een vervolg met de zestig minuten durende tweede vrije training.

Uitslag eerste vrije training MotoGP GP van Duitsland