Zarco juicht meer Yamaha MotoGP-machines toe: "Pusht Honda ook"

Vanaf volgend MotoGP-seizoen staan er niet twee, maar vier Yamaha-machines op de grid. Pramac stapt namelijk van Ducati over naar het Japanse merk en krijgt vanaf 2025 twee M1's ter beschikking. Daarmee heeft Yamaha weer een satellietteam in de koningsklasse van de motorsport. Dat was de afgelopen jaren niet het geval en mede daardoor is het merk langzamerhand afgegleden.

Johann Zarco - die in 2023 met Pramac een race wist te winnen - denkt dat een paar extra Yamaha's niet alleen maar goed is voor dat merk, maar ook voor zijn werkgever Honda. "Het is goed dat we meer Japanse motoren krijgen, want de Europese motoren - de Ducati's - hebben nu te veel voordelen [van de extra motoren] en dat wordt nu iets meer gebalanceerd. Ik hoop dat de Japanners het gat naar Ducati weten te dichten", vertelt de Fransman tegenover onder andere Motorsport.com.

Tegelijkertijd maakt Zarco zich geen illusies dat het gat op korte termijn dicht is. "Volgend jaar zijn ze met Marc [Márquez] en Pecco [Bagnaia] buiten bereik. Zij zullen het hele jaar vliegen", verklaart de LCR-rijder. "Maar vanaf P3 en P10 gaan er wat veranderingen komen. Volgens mij is dat iets goeds. Ik denk dat, nu Yamaha twee motoren heeft, ze verbeteringen kunnen doorvoeren. Dat pusht Honda om hetzelfde te doen."

Nieuwe motor op komst

Het is hard nodig dat Honda een stap zet, want dit jaar is het merk de langzaamste van de grid. In de eerste negen Grands Prix waren een handvol twaalfde plaatsen het beste resultaat voor de fabrikant uit Tokio. Honda werkt het hele jaar al aan een nieuwe motor en die moet binnen afzienbare tijd komen. Zarco wacht geduldig af. "Ik weet het niet", antwoordt de rijder op de vraag wanneer hij de motor kan verwelkomen. "Ik wacht geduldig af. Ik wil het ook niet weten, want het gaat mijn focus op de komende races niet veranderen."