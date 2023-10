Jorge Martin heeft de achterstand naar klassementsleider Francesco Bagnaia tot zes punten verkleind, nadat hij vijf keer in de laatste zes races op de hoogste trede van het podium plaatsnam. Teamgenoot Johann Zarco was niet in staat om Martin’s recordbrekende kwalificatiepace bij te houden, waardoor hij de sprintrace vanaf een tiende plaats moest aanvangen.

Na de sprintrace, die hij afsloot op P5, was de Fransman niet in staat de vinger op de zere plek te leggen. De 33-jarige coureur benadrukt wel het belang om het maximale te kunnen halen uit de sterke punten van de Ducati-motor. “Hij zit in een nu in een bubbel”, zegt Zarco over zijn teamgenoot. “Alles wat hij doet werkt erg goed. Wanneer een rijder dat punt bereikt, kun je niet uitleggen wat hij beter doet. Hij doet gewoon waar hij van houdt op de manier die hij graag wil, en alles werkt. Je zou kunnen zeggen dat hij zich goed voelt met de remmen en ga zo maar verder. De remmen zijn een sterk punt van de Ducati, dus als je in staat bent om dat te benutten kun je iedereen verwoesten, zoals Pecco [Bagnaia] hiervoor deed en zoals Bezzechi ook deed toen alles voor hem soepel verliep. Nu doet Martin dat, plus zijn stijl qua bochtensnelheid… alles komt bij elkaar. Zelfs toen hij de verkeerde band in India koos, werd hij nog tweede."

Aankomend vertrek naar LCR Honda

Zarco zegt dat hij geen extra druk op zichzelf legt om een race te winnen voordat hij volgend jaar overstapt naar Honda’s satellietteam LCR. “Ik geloof erin dat ik op een goed moment bij Honda arriveer”, vertelt de Franse rijder. “Ik was blij met de prestaties die Marquez en Mir in India neerzetten. Het betekent dat ze nog steeds de capaciteiten hebben om zich aan te passen en de motor af te stellen. Wellicht zal het een aangename verrassing zijn dat ik me heel goed kan aanpassen en dat ik daardoor in de toekomst kans maak op een overwinning.”

Gevraagd door Motorsport.com of hij zich op een bepaald circuit richt om in het restant van het seizoen nog zijn eerste overwinning binnen te slepen, antwoordt hij: “Ik denk niet aan welk circuit mij meer kansen zal geven dan andere circuits. Alles zit zo dicht bij elkaar dat er van alles kan gebeuren. Ook de weersomstandigheden kunnen veranderen en dit is soms ook een manier om kansen te benutten. De minste kansen heb ik wellicht in Valencia, dus ik wil daarvoor mijn kansen gekregen hebben”, aldus de Fransman.