Zarco: Honda-debuut voelde goed na dramatische KTM-stint

Zarco keerde op Phillip Island onverwacht terug op de MotoGP-grid, als vervanger van de geblesseerde Takaaki Nakagami bij Honda op de 2018-versie van de RC213V. Na een listig weekend, waar relevante trainingstijd een schaars goed was, kwalificeerde Zarco zich als veertiende voor de race. Daarin vocht hij een groot deel van de wedstrijd om de twaalfde plaats met oud-teamgenoot Pol Espargaro. Uiteindelijk eindigde de coureur een tiende van een seconde achter de Spanjaard. Zarco gaf na afloop van de race toe dat hij het vertrouwen moest hervinden om te pushen op een MotoGP-motor, maar verklaarde dat hij desondanks tevreden was met het verloop van het weekend.

“Het was mijn eerste race op de Honda en ik knokte uitgerekend met Pol”, zei Zarco. “We hebben er na de race om gelachen. Hij dacht wellicht dat ik harder kon maar hij wilde me in ieder geval deze race achter zich houden. Het is een heftig circuit, het gaat zo snel. Marc [Marquez] vertelde zondag dat je vertrouwen nodig hebt om hard te gaan. Als je dat niet hebt, kun je het beter ook maar niet proberen. Dat moest ik weer even vinden. Met 300 kilometer per uur vechten tegen andere jongens, dat tempo houden, 27 ronden rijden en het vertrouwen hebben in je bochtentechniek. Het was goed werk. Normaal zou je ontevreden zijn met zo’n weekend, maar als je kijkt waar ik vandaan ben gekomen kan ik wel genieten van dit resultaat.”

Voor Zarco was het overwegend positieve gevoel tijdens het verloop van de race een van de winstpunten, maar toch heeft hij nog wel wat te wensen voor aankomend weekend. Dan wordt op Sepang de Grand Prix van Maleisië verreden. “Ik had de gehele race het gevoel dat ik kon vechten en voelde de sterke punten van de motor”, aldus Zarco. “Het gevoel was van begin tot eind heel constant, alleen het accelereren was soms een probleem. Ik weet niet of ik de juiste band gebruikt heb, maar Marc [Marquez] won op de zachtste compound. Het betekent dat de soft een goede band was, hij won met een voorsprong van elf seconden. Het is dus mogelijk om het goed te managen, maar dat lukte mij nog niet. Bepaalde zaken zijn me opgevallen waar ik nog aan ga werken om meer controle te krijgen over de motor.”

Met medewerking van Oriol Puigdemont