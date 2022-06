Zarco: Hitte maakte van laatste ronden Duitse GP een nachtmerrie

De omstandigheden tijdens de Duitse Grand Prix van de MotoGP waren bijzonder zwaar voor de coureurs, die te maken kregen met temperaturen van 35 graden Celsius. Johann Zarco ging daar op het oog heel aardig mee om, want hij werd op comfortabele wijze tweede en nam daarmee de derde plek in het kampioenschap over. De Fransman was de race op Sachsenring op harde banden gestart en ging daarmee in de tweede ronde langs Aleix Espargaro, iets wat Zarco een belangrijk moment noemde voor zijn kansen op een podium. Hij zette de achtervolging in op landgenoot Fabio Quartararo, die de race op de mediums begon, maar uiteindelijk zou hij vijf seconden achter zijn landgenoot over de finish komen.

Dat hij Quartararo uiteindelijk alleen maar verder zag weglopen, wijt Zarco deels aan de fysieke tol die de hitte in Duitsland eiste. Zo waren de laatste ronden van de race erg zwaar voor de coureur van Pramac Ducati. "Het was een voordeel om op de derde plek te starten en ik focuste me op een goede start", legde Zarco uit. "Ik wist dat ik een goede start moest maken om een sterke positie in te nemen. We wisten dat Fabio en Pecco [Bagnaia] meer snelheid zouden kunnen hebben. Vanaf de eerste ronde kon ik zien dat zij iets sneller waren, terwijl ik achter Aleix reed. Ik wilde mijn kans niet verliezen, dus ik haalde Aleix in. Dit was een belangrijk moment in deze race om dit podium te kunnen halen."

"Na de crash van Pecco lag ik tweede achter Fabio. Ik reed een seconde achter hem en deed mijn best om hem te volgen en bij te halen, want ik wist dat ik op de harde achterband reed en hij op de medium. Misschien had ik een voordeel kunnen hebben, maar halverwege de race had ik al moeite om met de grip om te gaan, terwijl Fabio zo constant was. Ik verloor dus tijd ten opzichte van hem, maar ik bouwde een groot gat op naar de derde plek door te proberen om hem te volgen. De laatste ronden waren vervolgens als een nachtmerrie, want het was best moeilijk om de motor onder controle te houden, maar ook fysiek omdat de hitte zo veeleisend was. Maar ik kon het prima aan."

Zarco gaf tevens aan dat niet alleen de Duitse hitte een uitdaging vormde, maar dat dit ook gold voor zijn Ducati. De machine maakte de race fysiek nog wat pittiger. "Momenteel zijn alle races vrij lastig, want ik kan snel zijn op de Ducati, maar ik ben niet echt relaxed en kan niet van ieder moment genieten", legt hij uit. "Ik moet vechten op de motor. Ik ben snel genoeg, maar het zou voor alle races veel beter zijn als het makkelijker gaat. Maar misschien had ik het hier lastig met mijn linkerbeen en mijn linkerschouder omdat we hier veel bochten naar links hebben. Er is een moment dat je kracht verliest en dat maakte het zwaar."