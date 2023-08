Zarco: Goed gevoel op Honda gekregen in korte stint bij LCR in 2019

Sinds 2020 racet Johann Zarco met Ducati's in de MotoGP, eerst een jaar bij Avintia en sinds 2021 bij zijn huidige werkgever Pramac. Aan die samenwerking komt eind 2023 echter een eind, want de Fransman heeft een tweejarig contract getekend bij LCR Honda om daar vanaf 2024 de naar Yamaha vertrokken Alex Rins te vervangen. Het wordt voor Zarco de tweede keer dat hij uitkomt voor het team van Lucio Cecchinello, nadat hij eind 2019 al eens drie races inviel voor de geblesseerde Takaaki Nakagami. Hij sloot zijn Honda-debuut in Australië af met de dertiende plek en drie WK-punten, om daarna in Maleisië en Valencia uit te vallen.

Bij LCR Honda krijgt Zarco hoogstwaarschijnlijk ook de taak om de RC213V aan verbeteringen te helpen nu de Japanse fabrikant een bijzonder moeilijk seizoen beleeft. Toch is de coureur uit Cannes niet bang voor de uitdaging die voor hem ligt, aangezien hij in zijn korte kennismaking met de motorfiets van Honda een goed gevoel opdeed. "Ik weet zeker dat ze het vermogen hebben om te investeren in het vinden van een oplossing en ik zal trots zijn als ik ze kan helpen om de weg te vinden", ze tZarco. "Ik denk nog steeds dat Marc [Marquez] degene is die kan winnen op deze motor zodra die beter werkt, want hij blijft een ongelofelijke coureur als het gevoel goed is. Ik ben dus blij dat ik mijn toekomst heb veiliggesteld en aan deze uitdaging begin met Lucio."

"We hebben elkaar vier jaar geleden ontmoet en ik heb toen een goed gevoel gekregen. Ik had destijds een goed gevoel op de Honda, dus daarom ben ik niet bang. Ook ben ik er veel meer klaar voor dan in het verleden", verwijst Zarco, die nog altijd zoekt naar zijn eerste MotoGP-zege, na zijn desastreuze en bovendien heel korte stint bij KTM in 2019. "Het lijkt nu bijna dezelfde situatie: het gaat goed bij Ducati, terwijl ik naar Honda vertrek. Maar ik ben veel volwassener, dus ik denk dat ik kan omgaan met moeilijke situaties terwijl ik klaar ben voor het moment dat de goede situaties komen."

Het is nog onduidelijk wie in 2024 aan de zijde van Zarco rijdt in de MotoGP. Momenteel bezet Nakagami het tweede zitje bij LCR Honda, maar zijn contract loopt eind 2023 af.