Het Ducati MotoGP-team heeft na het vertrek van Jorge Lorenzo en Andrea Dovizioso besloten een andere koers te varen met betrekking tot de rijdersbezetting. De salarishuishouding ging er in positief opzicht op vooruit dankzij de vele jonge talenten die een kans kregen bij het fabrieksteam. Met zijn 31 jaar is Johann Zarco onbetwist de meest ervaren man, maar ook een van de coureurs die het meest wisselvallig presteert. Zarco begon dit seizoen met de achtste plek in Qatar en voegde in Indonesië nog een podium aan zijn palmares toe. In de Grand Prix van Argentinië moest hij opgeven na een crash.

Die crash heeft nog wel even pijn gedaan, zegt Zarco. De tweevoudig Moto2-kampioen maakt zich echter geen zorgen over zijn toekomst. “Ik denk niet echt na over de toekomst”, laat hij weten, hoewel hij zich er terdege van bewust is dat Enea Bastianini een echte concurrent is voor een fabriekscontract. “Ik wil gewoon presteren, dat is het voornaamste. Als ik goed presteer, krijg ik wel een kans om door te gaan bij Ducati. Misschien komen er dan ook kansen bij andere teams, maar ze kijken bij andere fabrikanten meer naar jongere coureurs. Dat is voor hen interessanter, maar als ik met Pramac voor het podium kan vechten is het goed om door te gaan met Ducati en Pramac. We hebben een goede samenwerking en we hebben zeker nog niet het beste van onszelf laten zien.”

Zarco zonder manager: "Ik moet het zelf laten zien"

Waar vrijwel alle MotoGP-coureurs tegenwoordig een belangenbehartiger in de arm hebben genomen, dopt Zarco zijn boontjes zelf sinds het debacle met KTM in 2019. Dat heeft voordelen, maar zorgt er ook voor dat de prestaties van de coureur uit Cannes nog belangrijker zijn. “Ik heb geen manager die voor me werkt en teams onder druk kan zetten, die het hele weekend iedereen achter de broek aan kan zitten totdat ze een steek laten vallen”, vervolgt hij. “Ik hoop daarom dat ik mijn prestaties voor zich kan laten spreken. Ducati weet heel goed hoe ik erin sta. Ze weten heel goed dat ik alles doe om hier te blijven, ik ben erg gemotiveerd. Maar ze weten ook dat ik niemand heb die ze het hele weekend onder druk kan zetten. Het belangrijkste voor mij is om bij Ducati te blijven, ik denk dat we iets aan het opbouwen zijn waarmee we heel goed kunnen worden. Dit is pas de eerste stap. Uiteindelijk zal het vanzelf komen. Ik denk dat de meeste mensen voor de zomer duidelijkheid willen hebben, dan zal ik ook een beslissing nemen.”

Zarco staat momenteel op de achtste plaats in het wereldkampioenschap. Hij is na Gresini-coureur Enea Bastianini de beste Ducati-rijder in de WK-stand.