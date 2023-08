Zarco gelinkt aan LCR: "Trots als ik Honda aan de hand mag nemen"

Halverwege het MotoGP-seizoen 2023 heeft Johann Zarco nog altijd geen zekerheid over zijn toekomst in de koningsklasse. VR46 Ducati-rijder Marco Bezzecchi wordt gelinkt aan het Pramac-zitje dat momenteel nog van de Fransman is. Zelf wordt hij op zijn beurt in verband gebracht met een overstap naar LCR Honda, waar hij de naar Yamaha vertrekkende Alex Rins zou moeten vervangen. Voor dat team reed Zarco in 2019 al eens drie races al vervanger van de geblesseerde Takaaki Nakagami, terwijl hij voorafgaand aan dat jaar al nadrukkelijk werd genoemd als mogelijke HRC-rijder. Toen koos hij echter voor een avontuur bij KTM, waar hij slechts een half seizoen zou racen en maar één keer in de top-tien zou eindigen.

Honda kent intussen een bijzonder moeizaam 2023 met als een van de weinige hoogtepunten de zege van Rins in de Verenigde Staten. Mocht het Japanse merk Zarco aanwijzen als de persoon die het merk uit het slop moet trekken, dan zou hij dat zelf geen vervelende uitdaging vinden. "Ik zou er trots op zijn om diegene te zijn, want ik kon het niet laten slagen bij KTM. Misschien was mijn feedback goed voor KTM, maar met de resultaten die ik noteerde was ik er niet klaar voor om in deze positie te verkeren", vertelde Zarco. "Daarom besloot ik terug te gaan naar Ducati. Maar als ik hierbij de keuze heb, weet ik zeker dat mijn volwassenheid niet hetzelfde is [als in 2019]. We moeten de opties dus openhouden."

Zarco's voorkeur gaat echter uit naar een langer verblijf bij Ducati, dat hem momenteel dus stalt bij Pramac. Een overstap naar LCR Honda sluit hij dus niet uit, maar het WK Superbikes ziet de coureur uit Cannes niet zitten. "Nee. Ik sta vierde in het kampioenschap, dus waarom zou ik nu nadenken over Superbikes?", vraagt hij zich af. "We zijn ook gewend om te zeggen dat je je MotoGP-zitje kan behouden als je resultaten neerzet. Dat doe ik nu, maar toch heb ik nog geen zitje voor volgend jaar. Dat voelt ietwat vreemd. Met wat ik nu laat zien, ga ik niet naar Superbikes. Niet omdat ik het niks vind, maar omdat ik ondanks dat men zegt dat ik niet win wel presteer in MotoGP. Hoeveel gasten eindigen ieder jaar in de top-vijf van het kampioenschap? Ik ben een sterke strijder en dat blijf ik ook."