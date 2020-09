Vernieuwde Ducati geeft Zarco gevoel van ‘fabrieksrijder’

Zarco staat dit jaar direct onder contract bij Ducati, maar rijdt voor Avintia Racing op een 2019-versie van de machine. Dankzij de contractuele situatie kan de Fransman rekenen op ondersteuning vanuit de fabriek. Zarco stelde tot nu toe niet teleur, hij pakte pole-position voor de Grand Prix van Tsjechië en eindigde vervolgens op de derde plaats in de race. Dankzij die races staat hij op de nominatie om volgend seizoen bij Pramac Ducati of zelfs het fabrieksteam te rijden. Tijdens de recente test kreeg hij al een verbeterd frame tot zijn beschikking.

“Met dank aan Ducati heb ik een goed gevoel, ze ondersteunen me goed. We hebben verschillende zaken geprobeerd, waaronder het chassis”, aldus Zarco. “Ik was blij omdat ze voor de test gewerkt hebben aan het samenstellen van een nieuw chassis, het voelt alsof ik weer fabrieksrijder ben. Ze hebben me weer gezegd: ‘Je staat bij ons onder contract, als je ons informatie kunt geven zullen we je dingen laten testen’.

Het feit dat Ducati investeert in Zarco geeft de coureur het gevoel dat hij gewaardeerd wordt bij de renstal uit Bologna: “De update stond gepland, maar dat was begin dit jaar nog niet zo. Het is deze zomer op de rol gezet, maar voor mij is het bijzonder dat ze zo hard werken. Hij geeft me een warm gevoel.”

Gevraagd of hij tijdens de GP Emilia-Romagna ook met het nieuwe chassis gaat rijden, reageerde Zarco: “Ik denk het wel, we hebben een goed gevoel. Maar we hebben nog oude onderdelen die met een andere afstelling goed werken. Er is niet iets waardoor je ineens veel beter wordt, het werkt als een pakket en dus zoek je naar een compromis. Daarom wil ik met het nieuwe chassis rijden, dan blijf ik ermee werken en kan ik Ducati meer informatie geven.”