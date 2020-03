Zarco over lange pauze: "Werkt hopelijk in mijn voordeel"

Vanwege het coronavirus is het MotoGP-seizoen 2020 nog niet begonnen en zijn de eerste vijf races inmiddels uitgesteld of geannuleerd. Donderdag werd de race in Jerez afgeblazen en het lijkt hoogstwaarschijnlijk dat ook de Franse en Italiaanse Grands Prix in mei nog niet door kunnen gaan. De start van het seizoen zou daarmee op z’n vroegst in juni plaatsvinden.

Volgens Zarco, die de afgelopen winter overstapte naar Avintia Ducati en met een 2019-exemplaar van de Desmosedici gaat rijden, kan dat “in mijn voordeel werken”. De Fransman verloor immers vorig seizoen zijn KTM-zitje na de ronde in Misano en keerde pas in oktober terug. Toen was hij de vervanger van Takaaki Nakagami bij LCR Honda. Daarna duurde het tot de eerste wintertest van dit jaar voor Zarco weer op de baan verscheen, andere coureurs konden nog vier dagen testen in november.

In gesprek met Canal+ zei Zarco: “Het is een vreemde tijd, maar ik zeg tegen mezelf dat het in mijn voordeel kan werken. Het niet kunnen rijden of de snelle aanpassing op een motor, dat heb ik vorig jaar al gedaan toen ik in Australië op de Honda stapte. Het was duidelijk dat ik niet geweldig presteerde en niet op het podium stond, maar ik stond ook niet voor schut. Het was acceptabel en dat gebeurde in twee weken. Toen gebeurde hetzelfde toen ik voor Ducati tekende. Ik heb in november niet kunnen testen. Ik had weer drie maanden vrij en moest toen in de aanval op Sepang. En daar ging het op de eerste dag ook weer niet fantastisch, maar tegen het einde van de derde dag reed ik een goede ronde en in Qatar ging het nog beter. Dat geeft me vertrouwen. Ik vertel mezelf dat, als de pauze lang genoeg is, ik er minder last van ga hebben dan anderen.”

Hij voegde toe: “Ik hoop dat het in mijn voordeel kan werken en dat ik me beter aan kan passen dan anderen. Hopelijk kan ik me snel verbeteren wanneer we weer onderweg zijn. Ik hoop op mooie dingen.”

Met medewerking van Lena Buffa