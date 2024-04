Zarco boos op MotoGP-hoofdsteward Spencer: “Hij is incompetent”

Johann Zarco en Aleix Espargaró crashten tijdens de MotoGP Grand Prix van Spanje gezamenlijk uit de race in bocht vijf. Na afloop moesten beide rijders zich melden bij de wedstrijdleiding, waar het niet bepaald gezellig werd. Dat had overigens weinig met de crash zelf te maken, maar vooral met het werk dat de hoofdsteward - voormalig 500cc-rijder Freddie Spencer - leverde. “Hij is incompetent. Ze moeten iemand anders op zijn plaats zetten, want hij neemt niet de juiste beslissingen op het juiste moment”, liep Zarco leeg tijdens de mediasessies na afloop. “Wellicht is hij te gepassioneerd, waardoor hij te veel beïnvloed is over welke rijder hij wel of niet moet bestraffen.”

Over het incident zelf verschilden de rijders van Team LCR Honda en Aprilia licht van mening. Espargaró verklaarde niet blij te zijn met het gevecht om de veertiende positie, waarbij Zarco hem in zijn beleving “drie of vier keer raakte”. De Fransman had in zijn ogen meer respect moeten tonen. Zarco ontkende juist dat er contact was geweest tot de crash in bocht vijf, waarbij Espargaró juist probeerde om contact te voorkomen, maar de voorkant blokkeerde waarna hij onderuit ging en daarmee zijn concurrent schepte. Zarco benadrukte niet boos te zijn op de drievoudig Grand Prix-winnaar, maar het werk van Spencer kon vervolgens niet op zijn goedkeuring rekenen.

“Ze lieten me met Aleix naar de crash kijken”, vertelde de winnaar van de Australische GP van vorig seizoen, gevolgd door een korte discussie over de gebeurtenissen. “En Freddie kijkt naar ons alsof we twee kleine kinderen zijn. Ik zei tegen Freddie: ‘Wat wil je dat ik zeg? Wil je dat ik over hem klaag en vraag om hem te bestraffen? Het verandert voor mij niets, dus doe wat je moet doen. Je bestrafte Binder gisteren niet, dus er is al een probleem.’ Aleix was het ermee eens. Ik vertelde [Freddie]: ‘Ik mag je hoe dan ook niet. Je doet je werk niet goed, dus je kunt doen wat je wil.’”

Espargaró begripvol, maar ook kritisch

Espargaró was ook aanwezig bij de uitbarsting van Zarco en bevestigde dat het niet om de crash zelf ging. “Johann was heel, heel boos op de wedstrijdleider. Niet vanwege onze actie, maar vanwege veel andere dingen. Meer kan ik niet zeggen”, hield de Spanjaard zich aanvankelijk op de vlakte, om later toch meer te vertellen. “Ik blokkeerde de voorkant om contact te voorkomen. Dat is wat ik Johann vertelde en dat begreep hij, maar vervolgens was hij kwaad op de wedstrijdleiding voor de acties van zaterdag. Hij hield zijn emoties niet voor zich.” In het bijzonder ging het om de rol die Brad Binder speelde in de crash van Francesco Bagnaia in de sprintrace.

Hoewel Espargaró begrip toonde voor de emotionele reactie van Zarco, vond hij ook dat de Fransman er beter had aan gedaan om zich iets professioneler op te stellen. “Het is niet leuk, maar niet omdat ik niet aan Johanns kant stond. Ik ben ook niet blij met de situatie. Ik denk dat ze veel beter met de situatie kunnen omgaan, maar je kunt niet te emotioneel worden”, aldus ervaringsdeskundige Espargaró. “Ik was in Qatar niet professioneel in de situatie met Morbidelli, maar ik heb geprobeerd om ervan te leren. Toen ik Johann dat zag doen, dacht ik eraan om met hem naar buiten te gaan en te proberen om hem te helpen. Maar ik kan Johann perfect begrijpen.”