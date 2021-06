Zarco blij met MotoGP-pole in Duitsland, racetempo is vraagteken

Met nog twee minuten te gaan in Q2 zette Zarco de toptijd in de sessie. Hij ging daarna voor nog een tweede ronde, maar crashte in bocht 5. Het leverde hem pole-position op aangezien de andere rijders zich niet meer konden verbeteren. De blijdschap was evident bij de coureur uit Cannes, maar heeft vraagtekens bij zijn tempo voor de race. De Fransman gaat zondag niet alleen op jacht naar zijn eerste MotoGP-zege, het kan ook de eerste Ducati-overwinning in dertien jaar op de Sachsenring zijn. In 2016 was Andrea Dovizioso de laatste die namens de Italiaanse formatie het podium haalde.

“Het is nog erg optimistisch om aan de overwinning te denken”, gaf de tweede uit de WK-stand ruiterlijk toe. “Ik heb nog wel wat vraagtekens over mijn racetempo. Ten opzichte van vrijdag hebben we een grote stap gezet, dat is bewijs van het goede werk dat het team gedaan heeft. In de vierde vrije training reed ik de snelste tijd, maar dat kwam omdat we een nieuwe band gebruikt hebben. Op de oude was het niet best. Maar ik probeer in ieder geval de informatie te verzamelen. Ik hoop dat we morgen [in warm-up] nog een stap kunnen zetten. Voor ons is het moeilijk [om competitief te zijn], maar dat is voor de anderen ook zo. Het is in ieder geval een voordeel om van pole te vertrekken. Ik hoop dat ik mijn banden kan controleren, hopelijk kunnen we snel genoeg zijn.”

In de brand?

Het polerondje van Zarco was behoorlijk spectaculair, om nog maar te zwijgen over zijn valpartij in de vijfde bocht. Zelf verklaarde Zarco dat de valpartij wel meeviel: “Het was niet een snelle bocht en ik was volledig aan het leunen, dus heel hard ging het niet. Ik gleed er gewoon vanaf. Maar zoals ik zei, er was veel adrenaline na die ronde en was even de focus kwijt bij die crash. De motor kwam in de luchtkussens terecht en ik zag rook. Ik dacht echt dat de motor in de brand zou vliegen. Ik vroeg ze om zo snel mogelijk te helpen en de motor daar weg te krijgen. Ik had even tijd nodig om tot rust te komen, maar het kwam weer goed.”