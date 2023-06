Zarco bijna onderuit in laatste ronde: "Zag iets bewegen in eerste bocht"

Na derde plaatsen in de Grands Prix van Frankrijk en Italië heeft Johann Zarco daar zondag een hattrick van gemaakt door na 30 ronden op de Sachsenring wederom derde te worden. De coureur van Pramac Ducati kende geen geweldige start, maar herstelde zich in de loop van de race onder meer door diverse coureurs met een gewaagde actie in bocht 11 te grazen te nemen. Toch gooide hij zijn derde opeenvolgende podium in de laatste ronde nog bijna weg, want bij het ingaan van de eerste bocht gleed zijn voorwiel weg. Zarco bleef echter overeind en reed daarna alsnog als derde over de finish.

"Toen ik remde, zag ik in de eerste bocht iets bewegen. Ik dacht dat het wellicht de eerste twee jongens waren die met elkaar streden, of dat een van hen was gecrasht. Op het moment dat ik daarover nadacht, ging ik zelf ook bijna onderuit", verklaarde Zarco zijn hachelijke moment in de slotronde. "Ik werd bang, want ik kon hem redden, maar ik moest nog afremmen en ging daardoor best wijd. Ik zag echter dat Bezzecchi er nog niet was. Maar nadat ik in de eerste bocht wijd ging, had ik in bocht 3 nog een glijmoment, want de banden waren wat vies aan de rechterkant. Mijn laatste ronde was 23.4, bijna twee seconden langzamer dan de eerste twee jongens."

De starts zijn recent een heikel punt voor Zarco, maar in Duitsland was hij zelf toch best tevreden over hoe hij aan de race begon. Net zoals in Frankrijk en Italië maakte hij daarna een uitstekende indruk met zijn race pace. De derde opeenvolgende podiumplek leverde hem bovendien de vierde plek in de WK-stand op, want hij klom over Brad Binder heen. "Deze keer had ik geen problemen bij de start. Ik kwam goed weg en de motor werkte vanaf het begin van de race goed. Ik zag dat mijn snelheid meteen prima was", aldus Zarco, die in de openingsfase wel Aleix Espargaro met zijn zachte achterband voor zich moest dulden. De Aprilia-coureur zette hij echter snel weer aan de kant.

"Na de eerste ronde bouwde ik een goede pace op, probeerde ik zo goed mogelijk te vechten en goede inhaalacties uit te voeren. Marini en Binder waren best snel, maar ik kon ze goed bijhouden. Daarna viel Marini terug door zijn achterband en bleef ik alleen achter met Brad. Ik probeerde mijn achterband te sparen, denkende aan het einde van de race. Hij maakte een fout in bocht 8 waardoor ik alleen op P3 belandde. Tegen het einde van de race pushte Bezzecchi nog en moest ik gefocust blijven om het gat te behouden. Anderhalve seconde is een goed gat, maar het kan zo verdwijnen. Ik was best gefocust. In de laatste ronde maakte ik een klein foutje, maar het gat was groot genoeg om van dit podium te kunnen genieten."