Zarco: "Beste Ducati zijn mooi startpunt voor MotoGP-titelstrijd"

“Het doel is om Fabio onder druk te zetten, het gaat mij er niet om dat ik de beste Ducati ben”, vertelde Zarco recent in een vraaggesprek met het Franse Canal+. “In mijn jacht op Fabio ben ik de beste Ducati, dat is natuurlijk een goed teken. Het is geen doelstelling voor mij. Met zo’n positie in het kampioenschap is het doel duidelijk: we hebben meer punten nodig en een droom om wereldkampioen te worden. Met Miller en Bagnaia heb ik een goed verstandhouding, Ducati heeft drie goede coureurs die elkaar niet in de weg rijden.”

In de eerste negen races van dit seizoen werd Zarco vier keer tweede. In de beginfase ging hij daardoor even aan de leiding van het kampioenschap, maar al snel kwam landgenoot Quartararo op stoom. Sindsdien staat Zarco op de tweede plaats. “De start in Qatar was geweldig, daar was ik de WK-leider. In mijn tweede jaar bij Ducati was het lastig om goede doelstellingen te vormen, ook al wist ik dat deze motorfiets de capaciteit heeft om te winnen. Ik heb laten zien dat de prestaties goed zijn, ondanks een crash in Portugal. Ook in Spanje ging het moeizaam, maar in Le Mans, Mugello en Barcelona ging het beter. Dat probeer ik vol te houden. Het is een kans om voor het kampioenschap te gaan en ik probeer in elke sessie met Fabio te vechten.”

Groeiend vertrouwen

Zelf had Zarco niet gerekend op een dergelijke positie in het kampioenschap, al heeft hij het geloof dat de GP21 van Ducati weinig echt zwakke punten meer heeft. “Ik dacht meer aan top-vijf en dan proberen om voor het podium mee te doen”, aldus Zarco. “Wanneer je start met podiums, weet je dat de motor klaar is om races te winnen. Het is makkelijker om aan mijn eigen doelstellingen te voldoen. Zelfs in Assen, traditioneel een lastig circuit voor Ducati, werden we vierde en dat was een goed resultaat omdat ik vanaf de eerste dag steeds meer vertrouwen kreeg. Aan het eind van de race zei ik tegen mezelf: ‘Als je dit elke vrijdag kunt doen, dan kom je op een veel hoger niveau’.”

Na de zomerstop volgen begin augustus meteen twee races waar Zarco kan scoren. Zijn werkgever heeft een uitstekende staat van dienst op de Red Bull Ring, waar dit jaar weer twee races gehouden worden.