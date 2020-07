Zarco vindt zijn draai bij Ducati: "Voel me steeds beter"

De tweevoudig Moto2-kampioen tekende deze winter een contract bij Ducati nadat hij vorig seizoen zijn deal bij KTM verscheurde. Aanvankelijk had Zarco moeite zijn draai te vinden op de 2019-versie van de Desmosedici, maar tijdens de tweede training was hij de snelste Ducati-coureur. Vrijdagochtend bleef hij op twee honderdsten steken van een Q2-plek. Zarco heeft verschillende zaken geprobeerd om de motor meer naar zijn hand te zetten, het voelt alsof hij zich beter kan aanpassen op de machine.

“Mijn gevoel werd beter toen we een paar dingen aangepast hadden”, verklaarde Zarco vrijdag. “Ik krijg de mogelijkheid om beter te rijden, meer in de Ducati-stijl. Dat, maar Ducati komt ook bij me en helpt me met aanpassingen aan de motor. We hebben kleine dingetjes gedaan aan de schokbreker. Door dat alles kon ik een paar goede rondjes rijden, in de middag deed ik een paar 1.38’s. Dat was positief, het is een goed teken omdat wij ook zien dat niet iedereen dat kan. Wat nu nog ontbreekt is dat we tien of twintig ronden op rij kunnen rijden, dat is op dit moment nog moeilijk. Wat ik op de motor doe, gaat nog niet automatisch. Ik moet er nog steeds bij aan denken en mezelf pushen. Er zijn nieuwe limieten die ik moet ontdekken. Dat is wel de goede manier. Elke keer als ik iets probeer, reageert de motor heel goed. Dat is een heel fijn gevoel.”

Ook het feit dat de Ducati GP19 een machine is die races heeft gewonnen, geeft Zarco vertrouwen om te pushen. “De motor is competitief en heeft races gewonnen, dat helpt mij ook om mezelf te pushen. Ik weet ook heel goed hoe ik mezelf kan verbeteren. Dat is een grote stap om sneller te worden. Het goede is ook dat ik dingen kan doen die ik normaal niet zo snel zou doen, dat geeft veel vertrouwen. Ik doe het en daardoor kan ik ook aan Ducati informatie geven over machines waar ik in het verleden op gereden heb. De Yamaha, m’n ervaring op de KTM en zelfs de Honda. Het helpt me goed om aan te geven wat ik met de Ducati kan doen.”

Met medewerking van Lewis Duncan