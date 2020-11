Roberts verklaart waarom hij Aprilia-aanbod afsloeg

Aprilia moest na de verlengde dopingschorsing van Andrea Iannone op zoek naar een vervanger. Zijn straf werd eerder deze maand bekendgemaakt en hij mag maar liefst vier jaar niet in actie komen. Van het huidige MotoGP-veld werden Andrea Dovizioso en Cal Crutchlow benaderd, maar beiden kozen uiteindelijk voor een andere toekomst. Aprilia richtte daarna haar pijlen op de Moto2, maar ook daar kwam het met Marco Bezzecchi niet tot een akkoord. Hij kreeg van VR46 geen toestemming. Daarna werd Roberts aangewezen als de grote favoriet, een deal zou zondagavond vervolgens aangekondigd worden.

Dit gebeurde echter helemaal niet. In gesprek met de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport verklaarde Roberts waarom: “Ik vond het een eer dat Aprilia mij belde”, zei Roberts. “Ik weet dat ik snel had kunnen zijn, maar ik wil winnen en mijn beste kans is om dat hier [met Italtrans] te doen. Ik vind de atmosfeer van dit team fijn, er hangt een mooie cultuur. Ik wil niet in de MotoGP racen vanwege mijn paspoort, maar alleen als ik het verdien.”

Roberts stapt volgend seizoen in de voetsporen van Enea Bastianini, die met Italtrans de wereldtitel in Moto2 won. Aprilia maakte maandag bekend dat het enkel nog naar de beide testrijders kijkt voor het racezitje in 2021. Bradley Smith reed een groot deel van het afgelopen seizoen, Lorenzo Savadori verving hem de laatste drie races van 2020. Aan het eind van de wintertests maakt Aprilia bekend wie het tweede zitje naast Aleix Espargaro gaat vullen.