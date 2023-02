Mir zoekt zijn weg op de Honda: "Begin het te begrijpen"

In de Repsol Honda-pitbox zijn eigenlijk alle ogen gericht op Marc Marquez. De Spanjaard is voor het eerst in zes jaar weer fit aan het begin van het seizoen en moet de Japanse constructeur uit een diepe sportieve crisis trekken. Zaterdag werd een van de prototypes al aan de kant geschoven. Daardoor kan voormalig Suzuki-rijder Joan Mir in de relatieve luwte werken aan het proces om te wennen aan de RC213V. Dat het zaterdag een aanzienlijk deel van de tijd regende, hielp daarbij niet mee.

“Het is jammer dat we niet de volledige dag konden benutten door de regen, we hebben niet het volledige programma kunnen doen”, zegt Mir, die zaterdag de zestiende tijd noteerde. “Maar wat we gedaan hebben heeft ons wel een stap opgeleverd. Daar ben ik blij mee. Ik voel me beter en sta er qua racetempo beter voor. We hebben ook in de regen kunnen rijden en dat voelde niet slecht. Ik ben blij met wat we gedaan hebben, ondanks de regen zetten we wel stappen.”

De Suzuki GSX-RR was in de laatste jaren misschien wel de meest gebruiksvriendelijke motor op de grid. Dat kan over de Honda niet gezegd worden. “Het is ‘gewoon’ een MotoGP-motor, maar er zijn heel andere zaken nodig”, geeft Mir toe. “Mijn stijl moet veranderen en dat is een belangrijk leerproces.” Gevraagd waar de verschillen zitten, praat Mir over de elektronica en het remgedrag van de RC213V. Vooral in de tweede fase van de remzone zit het verschil. Ter illustratie: dat is de fase waarin het remmen in rechte lijn klaar is en de coureur begint te leunen richting de apex. Dat is een sterk punt van de Honda, maar iets waar Mir aan moet wennen. “Het remmen en insturen van de bocht is heel belangrijk, ik voelde me iets zekerder en kreeg wat meer gevoel met de motor. Het was beter. Daarnaast hebben we ook de elektronica kunnen verbeteren. We beginnen nu te begrijpen wat ik nodig heb om snel te zijn met deze motor. Het team begint daar ook op in te spelen en dat is een belangrijk gegeven. Dat stemt mij tevreden.”

Marc Marquez is al tien jaar de referentie met de Honda, hij verricht momenteel het grootste deel van het ontwikkelingswerk. Mir beperkt zich tot wat nieuwe aerodynamische snufjes en probeert verder vooral te wennen aan de machine. Mir bekijkt de data van zijn nieuwe teamgenoot, maar trekt zich er nog niet te veel van aan: “Je kunt veel leren en ik begrijp een beetje wat hij doet. Maar het is te vroeg daar nu al over te praten, ik denk dat we op de goede weg zitten.”