Mir voor de Yamaha's in warm-up GP van Maleisië

Morbidelli stond het grootste deel van de sessie aan kop. Hij noteerde vroeg in de sessie een 1.59.922 voor hij zich nogmaals verbeterde naar een 1.59.832. Mir nam de koppositie in de laatste minuten van de sessie over. Hij reed achtereenvolgens een 1.59.747 en een 1.59.516. Die laatste ronde was goed genoeg voor de koppositie.

Hij was drie tienden sneller dan Morbidelli, Viñales verbeterde zich in de slotminuut nog met een 1.59784 en dat was goed voor de tweede plaats. Het was pas de eerste keer dit weekend dat de sessie niet aangevoerd werd door een Petronas Yamaha SRT-rijder.

Na zijn crash in de kwalificatie eindigde Marquez zondagochtend op de vierde plaats in de warm-up, hij noteerde een 1.59.857. Andrea Dovizioso eindigde op de vierde plaats met polesitter Fabio Quartararo op de vijfde stek. Valentino Rossi was de langzaamste van de Yamaha's op P7. Jack Miller, Pol Espargaro en Cal Crutchlow maakten de top-tien compleet.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Maleisië - Warm-up