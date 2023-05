Joan Mir is alweer de vijfde coureur in zes jaar tijd die bij Honda een team vormt samen met zesvoudig wereldkampioen Marc Marquez. Na Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Alex Marquez en Pol Espargaro is het nu de beurt aan de 25-jarige coureur om zijn kunsten te laten zien op de Japanse motorfiets. Voorspoedig verloopt dat vooralsnog niet, aangezien de Spanjaard in de eerste vijf races slechts vijf punten mee naar huis nam. Op een overwinning in Amerika van LCR Honda-rijder Alex Rins na is de performance van de Japanse motor nog ver te zoeken.

Na een dubbele crash tijdens het raceweekend in Frankrijk geeft Mir toe dat hij bang is dat hem hetzelfde lot staat te wachten als zijn voorgangers Lorenzo en Espargaro. “Uiteraard ben ik bang, want ik wil winnen”, vertelt hij. “Het is erg lastig om een rijder zoals ik in deze positie te zien. Ik ben gemotiveerd om races te winnen, op het podium te eindigen, om bij de kopgroep te zitten. Dat geeft mij energie. Al een langere tijd mis ik die energie.”

Rijstijl matcht niet met de motor

Honda introduceerde tijdens de Franse GP het nieuwe Kalex-chassis voor zowel Marquez als Mir, waarbij eerstgenoemde opmerkte dat het een duidelijke verbetering was, ook al zijn er nog meer gebieden waarop de huidige fiets verbeterd moet worden. De zesvoudig wereldkampioen was op Le Mans in staat om zich op de tweede plek te kwalificeren en om mee te vechten voor de podiumplekken, maar Mir geeft toe dat zowel hij als Honda niet begrijpen wat nodig is om hem sterker te maken. "Ik kan niet doen wat ik wil doen", legt hij uit. “Ik begrijp niet wat ik kan doen om beter te rijden op deze motor, want ik probeer wel degelijk andere rijstijlen aan te nemen. Maar momenteel rij ik niet volgens mijn natuurlijke rijstijl, we kunnen momenteel geen snelheid mee de bocht in nemen of vroeger op het gas gaan.”

Mir haalt aan dat hij in het begin van het weekend al gauw op gang komt, maar dat zijn performance gedurende het weekend stagneert. “In Le Mans zag je dat ik niet in staat was om de rondetijd van FP1 te verbeteren. Ik weet dus hoe ik moet rijden, want ik sta er meteen bij. Alles wordt echter meer gecompliceerd zodra ik er meer uit probeer te halen. Het is niet dat ik vergeten ben hoe ik moet rijden, het is meer dat het team moet wennen aan mijn rijstijl. Natuurlijk kun je als rijder een paar dingen aanpassen, maar je kunt niet alles veranderen. We moeten dus een compromis zien te vinden.”