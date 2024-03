Wat Joan Mir van Honda vraagt in de ontwikkelingsrace in MotoGP

In het eerste MotoGP-seizoen zonder Marc Márquez in de gelederen sinds 2013 hoopte Honda een forse stap voorwaarts te zetten met de doorontwikkelde RC213V. Tijdens de Grand Prix van Qatar bleek echter hoe groot de uitdaging is voor het merk uit Tokio. Honda was veroordeeld tot een strijd met Yamaha om de elfde plaats, ver achter de snelste rijders van Ducati, KTM en Aprilia. Uiteindelijk won Fabio Quartararo dat duel, met Johann Zarco op P12 als beste Honda-rijder. Fabrieksrijder Joan Mir viel in de slotfase juist terug naar de dertiende stek.

"Ik reed de hele race achter Fabio. In de laatste vijf ronden besloot ik hem in te halen, omdat ik dacht dat ik wat over had. Ik begon te pushen en trok een gat van een seconde, maar ik rookte de band op", verklaart Mir zijn verval in de laatste fase van de race op Lusail International Circuit. "In de laatste twee ronden verpestte ik alles wat ik de hele race had gedaan. Ik kon een beetje genieten van het strijden om de Japanse Cup en het leiden daarvan. Maar ik was te optimistisch in de laatste vijf ronden. Ik verwachtte niet zo'n grote drop van de banden."

Gezette stap niet groot genoeg

Honda voerde de afgelopen maanden flinke veranderingen door in de technische afdeling, maar ook qua werkwijze. De feedback van de rijders wordt nu meer ter harte genomen en er wordt agressiever ontwikkeld. Daarnaast kan Honda - net als Yamaha - gebruikmaken van de nieuwe concessies, die meer ruimte bieden om te testen en voor het ontwikkelen van de motorfiets tijdens het seizoen. Deze winter bleek echter dat de Europese merken een nog grotere stap zetten met de ontwikkeling van hun motoren, waardoor het verschil is gegroeid. Mir spoort Honda dan ook aan om het ontwikkelingstempo van de winter gedurende het seizoen vast te houden.

"Ik weet niet op welke positie we vorig jaar waren geëindigd met onze racetijd van nu, maar het zal niet ver van de top geweest zijn. De anderen hebben een stap gezet. Wij ook, maar het is niet genoeg", vervolgt de wereldkampioen van 2020. "Binnen het team weten we wat er gebeurt en we werken hard. Ik heb gevraagd of ze met deze intensiteit door kunnen gaan om meer dingen te ontwikkelen, want wat we nu hebben is niet genoeg. Vorig jaar reden we het hele jaar met hetzelfde pakket en eerlijk gezegd was het mentaal lastig om ermee om te gaan. Dit jaar verwachtte ik heel veel en nu zie ik deze verandering, dus ik hoop dat ze op deze manier doorgaan."

De achterstand van de beste Honda-rijder in de GP van Qatar bedroeg achttien seconden, drie seconden meer dan de achterstand van de beste Honda-man in 2023. Relatief gezien staat het merk dus in de achteruit, maar nieuwe fabrieksrijder Luca Marini vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken. "Dit is pas de eerste race, dus we moeten realistisch en kalm blijven. Ik denk dat Johann een goede race reed. We moeten weten dat ons startpunt een grote achterstand is en dat iedereen vooraan ieder jaar zijn best doet om de motor te ontwikkelen", vertelt het halfbroertje van Valentino Rossi. "Het is niet zo dat we een bepaald punt moeten bereiken, want het doel schuift telkens iets vooruit. We moeten terugkeren aan de top, maar dit is niet makkelijk. Het is een proces dat tijd vergt, dus we moeten kalm blijven en iedere keer proberen stappen te zetten."