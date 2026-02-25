Joan Mir: "Op dit vlak moet Honda revolutie doorvoeren met MotoGP-motor"

Na de wintertest van de MotoGP in Maleisië liet Joan Mir zich nog positief uit over het ontwikkelingswerk van Honda tijdens de afgelopen winter. Die positiviteit was echter grotendeels weggeëbd na de twee testdagen die de sport afgelopen weekend afwerkte op het Chang International Circuit in Thailand.

Ja, Honda heeft volgens Mir zeker progressie geboekt met de RC213V, maar ook de concurrentie heeft niet stilgezeten. Dat zorgt ervoor dat de Japanse fabrikant eigenlijk niet echt dichter bij het toonaangevende Ducati is gekomen. "Op dit circuit hebben we om de een of andere reden meer moeilijkheden ondervonden dan in Sepang", zei de wereldkampioen van 2020 na afloop van de laatste testdag.

“Ik ben eerlijk gezegd niet supertevreden, want het is belangrijk om hier sterk te zijn. Je ziet hier min of meer wie volgend weekend de mannen zijn om te verslaan, en de realiteit is dat we het lastig hadden", vervolgde Mir, die vooral klaagde over een gebrek aan grip. "Het is voor ons niet helemaal duidelijk welke richting we moeten inslaan, omdat ik denk dat we op dit moment geen supercompetitief pakket hebben. Zo voelt het. Misschien vinden de jongens deze week nog iets."

De grip aan de achterkant van de RC213V is al langer een zorgenkindje bij Honda. Het gevolg daarvan is een gebrek aan tractie bij het uitkomen van de bochten, wat weer negatieve gevolgen heeft voor de snelheid op de rechte stukken. Opvallend genoeg oordeelde Mir in Thailand dat Honda juist op dit front geen progressie heeft geboekt. Hij vraagt dan ook om een revolutie.

Joan Mir ziet dat Honda per saldo weinig progressie heeft geboekt met de RC213V. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"In Sepang zei ik al dat we onze grip moeten verbeteren. Dat is ons zwakke punt", legde de Spanjaard uit. "We zitten in een proces waarin we de motor een beetje aanpassen. We hebben verschillende dingen geprobeerd, maar geen ander concept. Het concept bleef hetzelfde. Er was sprake van evolutie, niet van een revolutie. En ik denk dat we op het gebied van grip nu juist een revolutie nodig hebben."

Als gevolg daarvan verwacht Mir niet dat Honda zich in 2026 in de strijd vooraan kan melden. Hij denkt dat de RC213V zeker in het eerste deel van het seizoen net aan goed genoeg is voor de top-acht. "Ik denk dat we qua potentieel op een vergelijkbaar niveau zitten als vorig jaar, omdat de anderen ook vooruitgang hebben geboekt. Wij hebben ons verbeterd, maar de anderen hebben zich waarschijnlijk evenveel of zelfs meer verbeterd", aldus Mir.

"Hopelijk verbetert het gedrag van onze motor met de andere karkasconstructie en kunnen we competitiever zijn. Ik weet zeker dat we iets zullen vinden. Maar op dit moment is onze echte positie niet beter dan de top-acht of top-tien."