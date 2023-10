Mir: Vertrek Marquez verandert niet veel voor Honda in MotoGP

Donderdag maakte Gresini Ducati bekend dat Marc Marquez de gelederen in 2024 komt versterken. Het was een aankondiging die al in de lucht hing sinds Honda vorige week onthulde dat het contract met de Spanjaard eind 2023 vroegtijdig wordt ontbonden. De beslissing van Marquez kwam niet als een grote verrassing voor zijn huidige teamgenoot Joan Mir. "De druk is er altijd. In een team als dit willen ze altijd winnen. Alleen de zege is goed genoeg. Ik deel deze denkwijze, dus dat is goed", zei Mir in de aanloop naar de GP van Indonesië van dit weekend.

"Ik bevind me in een andere situatie dan Marc, want hij heeft waarschijnlijk alles al laten zien in dit team. Ik was dus niet verrast dat hij vertrekt, want de situatie is heel moeilijk", vervolgde de wereldkampioen van 2020, die zelf niet de behoefte voelde om na één seizoen alweer te vertrekken bij Honda. "Ik denk nog altijd dat we iets geweldigs kunnen presteren. Niemand verwachtte dat toen we in ons tweede jaar bij Suzuki kampioen zouden worden en het jaar erna in de top-drie zouden eindigen. Ik denk niet dat er veel verandert als Marc er niet meer is. Er gaat wel iets veranderen, dus ik hoop dat het positief is."

Weinig verandering in doorontwikkeling RC213V

Het is nog onduidelijk wie volgend jaar aan de zijde van Mir racet bij Honda. Wel lijkt de Spanjaard goede papieren te hebben om het fabrieksteam volgend jaar op sleeptouw te nemen, maar zelf denkt hij niet dat zijn rol veel gaat veranderen door het vertrek van Marquez. "In het afgelopen halfjaar kon ik zien dat de ontwikkeling van de motor niet bestemd was voor één rijder. Ik kon alles krijgen wat ik nodig had. Als ik een motor wilde die Marc helemaal niets vond, kon ik het altijd krijgen. Als ik iets anders wilde wat Marc niets vond, kon ik het krijgen", zegt Mir, die zich nooit tweede rijder heeft gevoeld bij Honda.

"Dat bestaat denk ik tegenwoordig ook niet meer in fabrieksteams. Bij privéteams weet ik het niet, maar bij de fabrieksteams niet", vervolgt Mir. "Het verandert niet al te veel. Het wordt wel iets anders, want voor volgend jaar ben ik wellicht degene die besluit welke motor we moeten kiezen. Voor mij is dat denk ik positief, want ik hoef er met niemand meer over te vechten. Als het goed is, is het goed. En zo niet, dan niet. Dat zie ik als een positief punt. Heel dit jaar kon ik met Marc zien dat de commentaren altijd hetzelfde waren. Daardoor ging de ontwikkeling ook altijd in één richting."