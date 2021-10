Mir verklaart valse start en crash na rampweekend in Misano

2021 is niet bepaald een seizoen waar Joan Mir met veel plezier op terugkijkt. De Grand Prix van Emilia-Romagna bracht ook al bijzonder weinig lichtpuntjes. Na een slechte kwalificatie moest Mir vertrekken vanaf de achttiende stek. Hij vertrok echter iets te scherp en werd bestraft met een dubbele long lap-penalty. De Suzuki-rijder kwam niet eens aan het nemen van die extra lus toe. Aan het begin van de derde ronde ging de coureur onderuit en in zijn val nam hij Tech3-coureur Danilo Petrucci mee. Daarmee kwam de race voor beide mannen vroegtijdig tot een eind.

“Het is een verschrikkelijk moeilijk weekend geweest en met dit begin was het lastig om er nog wat van te maken”, verklaarde Mir, die vervolgens een verklaring gaf voor de valse start. “Ik keek naar de… Ik twijfelde of mijn launch control wel goed ingeschakeld stond, er zijn veel zaken waar je rekening mee moet houden met bijvoorbeeld het inschakelen van de holeshotstand. Het is lastig om dat allemaal goed te doen, maar de achttiende startplek hielp ook niet. Ik wil mijn excuses aanbieden voor mijn fouten, het was een race vol met eigen fouten. Ik heb de situatie niet goed ingeschat en kan niet tevreden zijn. We moeten analyseren waarom het zo’n lastig weekend was. De achttiende startplek is niet goed, maar op de natte baan waren we toch wel redelijk sterk. Het is frustrerend.”

Mir bood ook zijn excuses aan bij Petrucci. De Suzuki-man ging onderuit in de tweede bocht en veegde daarbij ook het voorwiel van de Italiaan weg, die bezig was aan zijn laatste Grand Prix in eigen land. “Het was helemaal geen gekke inhaalactie”, vervolgde hij. “Het was een bocht naar links en met deze temperaturen moet je in de eerste ronden heel voorzichtig zijn. Ik stuurde naar links en had vooraan geen grip meer. Het was geen actie waarmee ik iets geks deed. Daarom was Danilo ook niet echt boos, ik heb mijn excuses aangeboden. Dit was niet de bedoeling.”

In het wereldkampioenschap heeft Mir door de nulscore van Francesco Bagnaia nog zicht op de tweede plek. Het verschil bedraagt 27 punten met nog twee races te gaan.