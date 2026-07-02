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Mir verbijsterd door recente MotoGP-crashes: “Het is moeilijk om ze niet te herhalen”

De Honda-rijder zegt dat blijven stilstaan bij opnieuw een onverklaarde val alleen zijn zelfvertrouwen zou schaden

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Gepubliceerd:
Joan Mir, Honda HRC-crash

Honda’s Joan Mir zegt dat hij niet begrijpt waarom hij uitviel in de Dutch Grand Prix en niet kan garanderen dat hij niet opnieuw op vergelijkbare wijze zou vallen.

De MotoGP-kampioen van 2020 slaagde er niet in om ook maar één ronde te voltooien in de twee races in Assen, ondanks dat hij vanuit Q1 doorging en zich binnen de top 10 kwalificeerde.

De Spanjaard verloor de voorkant van zijn fabrieks-RC213V in bocht 4 tijdens de sprint, voordat een andere val door de voorkant in bocht 10 in de openingsronde hem tot een tweede uitvalbeurt van het weekend veroordeelde.

Hoewel hij zijn crash op zaterdag toeschreef aan het feit dat hij de motor niet kon stoppen op een “vuil” deel van de baan, bleef hij verbijsterd achter door het incident dat hem uit de hoofdrace dwong.

In plaats van langer stil te staan bij het puntenverlies, zei Mir echter dat hij liever niet wil nadenken over wat er in Assen is gebeurd, om prioriteit te geven aan zijn mentale gezondheid.

Joan Mir, Honda HRC

Joan Mir, Honda HRC

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Op zaterdag wist ik waarom ik crashte; op zondag niet,” gaf hij toe.

“Ik verloor de voorkant in de eerste ronde, en ik weet niet waarom. Ik denk niet dat ik iemand aan het inhalen was. Ik zat gewoon achter iedereen, met dezelfde snelheid, en toen verloor ik de voorkant. Dus zo voel ik me vanbinnen. Wat andere mensen misschien denken is een ander verhaal. Maar vanbinnen is de realiteit dat ik niet aan het aanvallen was.

“Dit is iets dat vrij vaak gebeurt, dat je crasht en niet weet waarom. Dat is een beetje de realiteit. Als je niet begrijpt waarom je crasht, is het heel moeilijk om de actie niet te herhalen, omdat je het niet begrijpt.

“Maar ik denk dat ik al vaak eerder in deze situatie heb gezeten, en het beste voor mijn mentale gezondheid is om er niet te veel over na te denken, en te proberen uit te rusten en te ontspannen.

“Voor mijn mentale gezondheid is het belangrijk om er niet te veel bij stil te staan, omdat je veel vertrouwen kunt verliezen door je crash, en je weet niet waarom.

“Twee races op rij is zwaar voor iedereen.”

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Mir zette slechts een week eerder in Brno een van zijn beste prestaties van het seizoen neer, met een vijfde plaats als beste van de Honda’s. Dat kwam terwijl de meeste toppers de race uitreden, wat betekende dat zijn resultaat volledig op eigen verdienste was.

Mir zei dat Honda’s gebrek aan consistentie in 2026 “pijnlijk” aanvoelt, waarbij zelfs Yamaha in Assen voor de in Tokio gevestigde fabrikant eindigde.

“Wat we al lange tijd een beetje missen, is proberen constanter te zijn qua resultaten op moeilijke circuits,” zei hij. “Ik denk dat we hebben laten zien dat we normaal gesproken een top vijf kunnen halen; niet elk weekend, maar bijna.

“Ik denk dat vandaag geen uitzondering is. Ik denk dat ik daar had kunnen vechten met Alex [Marquez], met [Enea] Bastanini, misschien aan het einde met Marc [Marquez]. Dus ik denk dat ik in die groep zat. Maar het punt is dat ik het niet elk weekend kan herhalen, en dat is pijnlijk.”

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