Mir noemt verbeterpunten voor Suzuki in 2020

De Japanse constructeur heeft met twee overwinningen een heel aardig seizoen achter de rug, maar de zwakke punten van de GSX-RR werden ook regelmatig goed duidelijk. Vooral in de kwalificaties kwamen de Suzuki’s er niet aan te pas. Alex Rins kwalificeerde zich slechts eenmaal op de eerste startrij, Joan Mir kwam in zijn debuutseizoen niet verder dan de vijfde plaats als beste startpositie. Dat is in combinatie met een achterstand in topsnelheid met Ducati en Honda het belangrijkste probleem geweest. Volgens Mir zijn dat de twee aandachtspunten die Suzuki in 2020 verder kunnen helpen.

“We moeten werken aan onze kwalificatieruns en moeten de achterband beter gebruiken. Dat is zeker een gebied waarop we kunnen verbeteren”, aldus Mir. “We hebben meer topsnelheid nodig om de Ducati’s en Honda beter partij te kunnen bieden. Uiteindelijk moeten we zorgen dat we de topsnelheid of de kwalificatie verbeteren. Met beide nadelen wordt het heel lastig om vooraan mee te vechten. Als we een van deze zaken kunnen verbeteren hebben we kans om voor overwinningen te vechten, maar we zitten nu eenmaal met deze handicap.”

Suzuki introduceerde tijdens de post-season test in Valencia een nieuwe krachtbron, waar testrijder Sylvain Guintoli tijdens de GP van Japan al even mee reed. Alex Rins toonde zich content met de nieuwe machine. “Ik ben tevreden met het werk dat we tijdens de tweedaagse test in Valencia verricht hebben”, zei Rins, die de zesde tijd reed en daarmee net achter Mir stond. “We hebben op geen enkel vlak ingeleverd. We zijn iets sterker geworden op de rechte stukken en ook de acceleratie is iets beter. Het is niet eenvoudig om de verschillen in Valencia te zien, maar het gevoel was heel goed. Ik ben snel genoeg en zie nog ruimte om beter te worden.”

Suzuki-teambaas Davide Brivio onthulde in Valencia dat Suzuki voor de eerste pre-season test van 2020 in Maleisië een nieuw chassis introduceert. Tijdens de laatste testdagen van dit jaar in Jerez, op maandag en dinsdag, ligt de focus op de krachtbron.

Met medewerking van German Garcia Casanova en Lewis Duncan