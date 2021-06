Mir verbaasd over track limits: "Het moet menselijker"

KTM-coureur Oliveira haalde zondag als tweede de eindstreep van de Grand Prix van Italië met Mir op de derde plaats. De Portugees werd na de race echter enige tijd verwezen naar de derde plaats omdat hij de track limits in de laatste ronde overtreden zou hebben. De huidige regels van de MotoGP schrijven voor dat het overtreden van de track limits automatisch betekent dat een coureur een plek in moet leveren, ook al heeft hij geen blijvend voordeel gehaald uit de situatie.

Niet veel later werd de volgorde van Oliveira en Mir weer omgedraaid omdat ook de wereldkampioen op het groene deel naast de kerbstone gekomen was. De marge was nog kleiner dan bij Oliveira. Het systeem is niet bepaald geliefd bij fans en coureurs, eerder klaagde Maverick Viñales ook al na de Grand Prix van Portugal. Volgens Suzuki-rijder Mir moet de wedstrijdleiding een beetje “menselijk” zijn in dit soort situaties.

“Je moet in de laatste ronde heel voorzichtig zijn, er zijn wat punten waar je je niet kunt veroorloven om [op het groene] naast de baan te gaan”, aldus Mir. “Nu met de sensoren is er helemaal geen ruimte meer, het ligt erg gevoelig. Ik had niet eens door dat ik tweede geworden was omdat Miguel over het groene gekomen was. Ik had het dus ook geraakt, dat wist ik ook niet. Het is een moeilijke discussie. We moeten een limiet hebben voor de track limits, anders kan het gevaarlijk worden als je steeds buiten de baan gaat. Na het groene deel ligt er gras, als er geen lijn getrokken wordt zullen we de baan steeds breder maken. Het is belangrijk dat de wedstrijdleiding een beetje menselijk gaat kijken naar de situatie, dat zijn toch veelal oud-rijders. Zij kunnen toch ook zien wanneer er iemand voordeel van heeft. Ik weet zeker dat ze het liever overlaten aan de machine, het systeem dat er nu voor is. Maar in de laatste ronden moet je begrijpen of een rijder er voordeel uithaalt, dat was in dit geval niet zo. Geen discussie mogelijk.”

Oliveira: “Heel lastig te voorkomen”

Oliveira haalde naar eigen zeggen geen voordeel uit de minimale overschrijding van de track limits: “De straf, het staat zo omschreven in de regels”, aldus Oliveira. “Maar volgens mij haalde ik er geen voordeel uit. Zelfs in Misano hebben we vorig jaar gevraagd om het geverfde deel te verlengen om dit soort situaties te voorkomen. Het is bijzonder lastig om zoiets te voorkomen, ook omdat het lastig is de motor in bedwang te houden bij het uitkomen van dat soort bochten. Je probeert op de baan te blijven. Het vermijden van het groene is best lastig.”

Na afloop ontstond de vraag waarom Joan Mir niet van het podium verwijderd is als hij daadwerkelijk over de schreef is gegaan. In de Moto3-race eerder op de dag kreeg John McPhee twee plaatsen cadeau nadat Pedro Acosta en Sergio Garcia aanvankelijk voor hem eindigden, maar ook buiten de baan kwamen en hun zevende en achtste plaats moesten inleveren. Pramac Ducati is namens Johann Zarco, die vierde werd, nog naar de wedstrijdleiding gegaan om opheldering te vragen. Daar kreeg het team te horen dat Zarco niet dicht genoeg achter Mir zat om een plekje winst te boeken. Motorsport.com heeft vernomen dat Pramac verder niet in beroep is gegaan tegen deze uitleg.