Dovizioso: "Mir hoeft geen race te winnen voor MotoGP-titel"

Suzuki-rijder Mir staat momenteel aan de leiding in het wereldkampioenschap. Hij heeft dit seizoen al zes keer op het podium gestaan, maar de tweedejaars MotoGP-coureur heeft nog geen race gewonnen. Met nog drie races te gaan is Mir de enige van de top-zes die niet gewonnen heeft. De jonge Spanjaard heeft verklaard dat hij maar al te graag wil winnen dit seizoen, maar volgens Dovizioso is het helemaal niet nodig. “Nee, ik denk het niet, helemaal niet”, reageerde Dovizioso op de vraag of Mir een race moest winnen in de jacht op de wereldtitel. “Ik denk dat het niet heel belangrijk is, zeker in dit kampioenschap niet. Het is een heel vreemd seizoen en het puntenaantal is uiteindelijk het enige dat telt. Dat is het. Iedereen wil winnen, iedereen wil graag een overwinning, maar uiteindelijk draait het daar niet om. Ik denk dus dat het niet hoeft.”

Geen enkele rijder heeft de MotoGP-titel ooit gewonnen zonder daarbij een race op zijn naam te zetten. In 1999 won Emilio Alzamora de wereldtitel in de 125cc zonder een race te winnen, hij was pas de tweede rijder in de Grand Prix-geschiedenis die dat presteerde. Pramac Ducati-rijder Jack Miller ziet het wel gebeuren dat Mir op die manier de titel wint omdat hij “geen risico hoeft te nemen”. “We hebben een nieuwe Emilio Alzamora in ons midden als het op deze manier doorgaat, ik zie op dit moment niet in waarom hij risico zou moeten nemen om een overwinning te pakken”, zei Miller. “Ja, hij heeft pech gehad. Ik zag dat hij in Brno onderuit werd gereden door [Iker] Lecuona, als je kampioen kunt worden zonder een race te winnen… Hij had de wedstrijd in Oostenrijk natuurlijk ook moeten winnen, ware het niet dat die race stilgelegd werd. Ik denk dat hij een van de snelste coureurs is geweest, maar vooral ook een van de meest constante coureurs. Suzuki is heel sterk geweest dit jaar.”

Waar Mir in eerste instantie nog volhield dat hij heel graag een race wilde winnen, stelt hij nu dat hij ervoor tekent als hij de titel kan halen zonder een overwinning. “Het maakt niet uit. Het belangrijkste is dat ik 100 procent geef en als ik dat doe tot het eind van het seizoen en ik heb geen snelheid om te winnen, dan is het belangrijk om wel op het podium te staan en de titel te winnen. Als je de titel wint, ben je de snelste in MotoGP. Het maakt niet uit of je een race wint of niet. Natuurlijk wil ik een race winnen, dat is logisch. Maar het maakt niet uit dat ik de titel win zonder een kampioenschap.”