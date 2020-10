Mir kwalificeert matig in Le Mans: "Gevoel is niet geweldig"

De problemen van Mir hebben alles te maken met de koele temperaturen van dit weekend op het Bugatti Circuit van Le Mans. De Suzuki werkt over het algemeen minder goed onder koele omstandigheden, daarbij komt dat de kwalificatie ook niet het sterkste punt is van de GSX-RR. Ten opzichte van de concurrentie verliest Mir vooral in de eerste sector veel tijd. In Q1 kwam Mir zaterdag tot een 1.32.187 en hij was daarmee een ruime tiende te langzaam om door te stoten tot Q2. De veertiende startplaats is het resultaat voor de nummer twee uit de WK-stand. “Ik heb de hele dag problemen gehad met de motor, het gevoel is nooit echt geweldig geweest”, begon hij zijn uitleg. “Dat maakt het allemaal erg moeilijk. Het lijkt erop dat we wel beter worden, maar het is niet genoeg. Ik denk dat we nog marge hebben om morgen beter te worden, maar de realiteit is dat we van ver moeten starten. Het wordt belangrijk om mijn gevoel te verbeteren, als we goed willen scoren is dat wel belangrijk.”

Met name de eerste sector is problematisch voor Mir. “We werken eraan om daar beter te worden. De temperatuur van de voorband is iets waarmee we worstelen. Ik verlies heel veel tijd in de eerste sector vanwege de eerste bocht naar links, ik kan daar niet goed remmen en ik krijg geen feedback van de motor. Als ik iets meer risico neem, verlies ik de voorkant van de machine. Het is heel erg moeilijk. Ik verlies een halve seconde in de eerste sector, dat is veel tijd. In de andere sectoren verliezen we geen tijd, daar pakken we tijd en dat is goed nieuws. We kunnen snel zijn, maar we moeten een oplossing hebben voor de eerste sector. Als we drie of twee tienden kunnen vinden in de eerste sector kunnen we een hele goede race rijden.”

Het feit dat Quartararo wel vooraan staat is geen ramp voor Mir, die wel vaker een inhaalrace gereden heeft dit seizoen. Gevraagd of het voor Mir een voordeel is dat de Ducati’s ook vooraan staan, reageerde hij: “Ik heb vandaag niet gekeken naar de andere rijders, ik heb me vooral op mezelf geconcentreerd. Het is waar dat het voor de Yamaha’s moeilijk wordt om weg te rijden met Petrucci en Miller voorin. Maar op dit moment focus ik me vooral op andere zaken, ik hoop mijn gevoel terug te vinden.”