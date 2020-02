Mir droomt stiekem van eerste MotoGP-zege in 2020

Mir ging op de eerste dag van de Qatar-test lang aan de leiding, maar werd in de slotfase voorbijgereden door teamgenoot Alex Rins. Op de tweede dag verbeterde hij zich vervolgens niet en werd hij zevende, maandag klokte hij op de afsluitende dag van de test een zesde tijd. Hij was iets meer dan een kwart van een seconde langzamer dan lijstaanvoerder Maverick Viñales van Yamaha. Toch viert het optimisme hoogtij bij Mir en Suzuki, die terug kunnen kijken op een bijzonder sterk voorseizoen.

“Dit was de beste test”, begon Mir zijn verhaal. “We hebben veel tijd gehad om meer te leren, ik ben blij met de resultaten die we geboekt hebben. Ons tempo is erg goed. Ik denk dat de kwalificatieruns nog wel iets beter kunnen. Het is nog een beetje lastig om te begrijpen hoever je kunt pushen. Het vinden van de limiet is lastig. Zondag had ik die limiet snel te pakken, maar maandag was er toch al iets meer marge. Uiteindelijk is de zesde plaats op twee tienden van de snelste tijd niet slecht, maar het racetempo is veel beter.”

Het debuutseizoen van Mir in de MotoGP liep niet altijd op rolletjes, de coureur crashte tijdens de in-season test in Brno en kampte in de tweede helft van het seizoen met fysieke problemen. Nu is de coureur weer fit en droomt hij van aansluiting bij de kopgroep: “Ik wil dit seizoen tijdens alle races vechten voor het podium, dat is mijn doel. Als je snel bent en iemand maakt een fout, dan kan ik ook voor overwinningen vechten. Dat is mijn droom. Mijn eerste doel is om voor het podium te vechten en in de top-vijf te zitten. Dat zou ik graag doen.”

Rins: ‘Suzuki heeft huiswerk gedaan’

Tweevoudig GP-winnaar Rins maakte net als teamgenoot Mir indruk tijdens de test. Voor zijn gevoel heeft Suzuki haar huiswerk voor het nieuwe seizoen goed gedaan. “We hebben deze test, ook in Sepang, met een goed gevoel afgesloten. Ik denk dat we ons huiswerk goed gedaan hebben en dat we klaar zijn voor de race”, verklaarde Rins. “Natuurlijk zijn er altijd nog zaken die we kunnen verbeteren, maar op de rechte stukken zijn we iets beter, het remmen gaat iets beter. De motor is over het algemeen meer constant. Ik zou op het gebied van aerodynamica graag nog wat verbetering zijn. We hebben verschillende winglets getest, maar ik denk dat we eentje gaan gebruiken die lijkt op de 2019-variant. Suzuki werkt hier nog aan.”

Met medewerking van Oriol Puigdemont