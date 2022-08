Mir snakt naar zekerheid: “Ben de vragen over mijn toekomst zat”

Na de Spaanse Grand Prix in Jerez maakte Suzuki intern bekend dat het merk na dit seizoen vertrekt uit de MotoGP. Dat bracht de transfermarkt op gang. In één klap kwamen twee toprijders beschikbaar die anders vrijwel zeker ook in 2023 en 2024 voor Suzuki zouden uitkomen. Alex Rins heeft inmiddels een Honda-contract getekend om volgend seizoen aan de slag te gaan bij LCR, maar zijn teamgenoot Joan Mir heeft nog geen zekerheid. De wereldkampioen van 2020 wordt al lange tijd in verband gebracht met Repsol Honda, zelfs al toen hij als Moto3-wereldkampioen nog geen zicht had op zijn debuut in de MotoGP. Geduld is een schone zaak voor Mir, maar het frustreert de coureur dat er nog altijd geen duidelijkheid is.

“Alles wat ik nu zeg, is in principe negatief”, zegt Mir in gesprek met Motorsport.com. “Ik wil er liever niets over zeggen, dan komen er weer mensen die mij vragen waarom ik iets gezegd heb. Die situatie wil ik helemaal niet. Maar ik kan wel zeggen dat het voor mij heel belangrijk is dat er nieuws komt. Het liefst zo snel mogelijk. Dan stopt iedereen met het stellen van vragen over mijn toekomst, dat willen de mensen nu eenmaal weten. Dat is de waarheid. Het is voor mij lastig om mee om te gaan, alle vragen die te maken hebben met mijn toekomst ben ik zat. Ten eerste, er is nog niets naar buiten gekomen. En ten tweede omdat de Suzuki-familie het in deze situatie al moeilijk genoeg heeft. Het is respectloos om dan te spreken over hoe goed een andere fabrikant is. Daar voel ik me niet comfortabel bij.”

Mir heeft zijn onvrede geuit over de manier waarop Suzuki het nieuws bekendmaakte en het feit dat er van hogerhand helemaal geen uitleg is gegeven waarom het team vertrekt. Wel beseft Mir met terugwerkende kracht dat er al iets borrelde toen hij dit voorjaar de eerste gesprekken voerde met Suzuki over een nieuw contract. “Dat eerste aanbod was echt belabberd, maar er was iets aan de hand voor de toekomst en dat probeerden ze op die manier glad te strijken”, gaat Mir verder. “Dat is de reden. Ik begreep dat er iets aan de hand was nadat we dat eerst aanbod kregen, maar ik kon me niet voorstellen dat Suzuki eruit zou stappen. We waren in gesprek. Ik denk dat we dicht bij een deal waren, we kwamen aan bij de details en bespraken dat echt. Toen kwam het hoge woord eruit. Het tweede voorstel was een stuk beter, dat is wat we ongeveer nodig hadden. Toen kwam het nieuws naar buiten. We waren nog niet klaar om te tekenen, maar het ging wel de goede kant op.”

De Britse Grand Prix was opnieuw een tegenvaller voor Mir. Hij crashte nadat de druk in zijn voorband te hoog opliep doordat hij achter andere motoren reed.