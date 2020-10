Mir: "We kunnen ons één slechte race veroorloven"

Mir worstelde zaterdag met de lage temperaturen op het Bugatti Circuit in Le Mans en kreeg zijn banden niet op bedrijfstemperatuur in de kwalificatie. Hij moest daarom vanaf de veertiende startplek vertrekken. In de eerste ronde verloor Mir nog een paar plaatsen omdat hij in de Dunlop-chicane uit moest wijken voor de gevallen Valentino Rossi. In de derde ronde lag hij op de negentiende plaats voordat hij sterker werd. Ook nu moest hij zijn regenbanden eerst op temperatuur krijgen. In de laatste ronde vocht hij een duel uit met titelrivaal Quartararo, uiteindelijk haalde ook Yamaha-fabriekscoureur Maverick Viñales hem nog in. Een elfde plaats was het resultaat.

Quartararo heeft nu tien punten voorsprong op Mir en dus bleef de schade beperkt. “Ik denk dat we beide niet op een positie staan waar mensen hadden verwacht dat we zouden staan”, reageerde Mir op de vraag van Motorsport.com of hij opgelucht was om te zien dat ook Quartararo aan het worstelen was. “Het was goed, op een droge baan had hij iets meer dan anderen. Hij had waarschijnlijk kunnen winnen vandaag. Ik was niet een van de snelste coureurs in de droge omstandigheden, het was moeilijk geworden om voor de overwinning te vechten. We hadden wel meer naar voren kunnen staan en voor een top-vijf kunnen rijden. Maar uiteindelijk zou dat een nog groter verschil opgeleverd hebben als hij gewonnen had. Het was prima zo. We kunnen ons een slechte race veroorloven, maar dit mogen we niet meer doen in Aragon.”

In de slotfase van de race was Mir een van de rijders die rondjes 1.43 kon rijden, sneller dan de rijders die op het podium stonden. Mir kon bovendien moed putten uit het feit dat Alex Rins op dezelfde medium-achterband wel naar voren kon rijden en – voordat hij crashte – in aanmerking kwam voor de overwinning. “Het probleem was steeds het insturen van de bochten, de achterkant brak uit en het was lastig te controleren”, beschreef hij de gripproblemen. “Ik weet het niet. Het is goed dat Alex zo sterk was aan het begin van de race, we hebben gezien wat we kunnen. We kunnen de motoren en de data vergelijken, ik was sterk in het tweede deel van de race. Ik, [Johann] Zarco en Maverick waren het snelste.”

Met medewerking van Lewis Duncan