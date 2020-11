Mir noemt rivaliteit met Rins 'onderdeel van het Suzuki-succes'

De 23-jarige Mir werd afgelopen weekend gekroond tot wereldkampioen nadat hij op de zevende plek de eindstreep in Valencia haalde. De wereldkampioen stond zeven keer op het podium in 2020 en hij pakte een overwinning in de GP van Europa. Vier keer stond hij samen met teamgenoot Rins op het podium. Rins stond zelf ook vier keer op het podium een pakte een overwinning in de Aragon GP. Zijn seizoen werd echter flink beïnvloed door een schouderblessure die hij aan het begin van het jaar in Jerez opliep. De 24-jarige Spanjaard rijdt al sinds 2017 voor Suzuki en heeft in zijn tijd een aanzienlijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de GSX-RR.

Toen Motorsport.com de nieuwe wereldkampioen vroeg naar het aandeel van zijn teamgenoot in de wereldtitel, zei Mir: “Natuurlijk is dat groot, hij is onderdeel van dit team. Hij, Sylvain [Guintoli, de testrijder], [Andrea] Iannone in zijn tijd (2017-2018), zij gaven goede feedback. De eerste twee rijders bij Suzuki, Maverick [Viñales] en Aleix [Espargaro]. Deze rijders hebben veel werk voor Suzuki verzet en elk jaar hebben ze de motor beter gemaakt, zij hebben het verschil gemaakt. Alex is natuurlijk de rijder die het langste bij Suzuki rijdt en die de meeste informatie gegeven heeft. Hij is een hele goede teamgenoot. Op de baan heeft hij veel respect laten zien aan mij en Suzuki. Hij is natuurlijk ook altijd mijn eerste rivaal. Vorig jaar, dit jaar heb ik altijd het doel gehad om voor hem te staan. Hij wil mij anderzijds ook verslaan. Dat is volgens mij ook onderdeel van het succes van Suzuki. Daarom konden we elke race voor het podium rijden, als je teamgenoot op de limiet aan het pushen is, doe jij dat ook.”

Mir is de eerste wereldkampioen van Suzuki in 20 jaar. Hij voegt zich in een rijtje met Barry Sheene, Marco Lucchinelli, Franco Uncini, Kevin Schwantz en Kenny Roberts Jr. als enige rijders die op het hoogste niveau wereldkampioen zijn geworden voor het Japanse merk. Rins heeft dit weekend in Portugal alle kans om tweede te worden in het wereldkampioenschap. Hij staat op dit moment op slechts vier punten van Valencia GP-winnaar Franco Morbidelli.